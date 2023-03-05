古特雷斯赞赏各国就公海生物多样性保护达成协议

环境保护

国际 – 联合国秘书长古特雷斯4日晚通过发言人发表声明，对各国代表当晚在纽约联合国总部就一份历史性的海洋协定案文达成一致予以赞赏，并称这将确保在国家管辖范围以外区域对海洋生物多样性的养护和可持续利用。

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4日晚，经过了最后连续38小时的冲刺谈判，“根据《联合国海洋法公约》的规定就国家管辖范围以外区域海洋生物多样性的养护和可持续利用问题拟订一份具有法律约束力的国际文书政府间会议”新加坡籍主席李丽娜（Rena Lee）终于宣布，“船已靠岸！”

联合国秘书长古特雷斯第一时间表示，“这一突破将惠及全球三分之二的海洋面积，标志着将近二十年的努力修成正果，并且将继续把《联合国海洋法公约》发扬光大。”

古特雷斯强调，这是多边主义的胜利，也是全球努力取得的胜利，其目的是要遏制当代和未来世代的海洋健康所面临的破坏性趋势。

他还指出，这不仅对解决气候变化、生物多样性丧失和污染这三重地球危机至关重要，对于实现《2030年可持续发展议程》和“昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架”当中与海洋相关的目标和具体指标也十分关键。

古特雷斯对谈判各方展现出的雄心、灵活和毅力表示赞赏，并向政府间会议主席李丽娜的领导力与奉献精神致敬。他同样肯定了非政府组织、民间社会、学术机构和科学界提供的关键支持。

古特雷斯最后表示，希望继续同各方展开合作，确保建设一个更健康、更具韧性和更加富饶的海洋，从而造福于今世后代。

联合国大会第77届会议主席克勒希当晚也在社交媒体上向各国代表和政府间会议主席李丽娜表示祝贺，并称这代表着多边主义的一个巨大成功。

他还说，“这是一个重大转型的范例，我们的世界需要这种转型，我们所服务的群体也在呼唤着这样的转型。”

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