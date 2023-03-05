奥库斯协议：英澳敦促美国放宽技术和信息保密规则

澳大利亚/英国/美国

据英国《金融时报》报导，澳大利亚和英国正在敦促美国政府放宽对技术和信息共享的限制，他们说这些限制有可能削弱澳英美三边安全伙伴关系（AUKUS，又称奥库斯协议）。几位知情人士说，堪培拉和伦敦希望确保三方就奥库斯协议的第二个支柱——包括高超音速武器等领域的发展合作，不会落后于第一个支柱，即帮助澳大利亚获得核动力潜艇能力。

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美国总统拜登、澳大利亚总理阿尔巴尼斯和英国首相苏纳克预计将于3月13日在美国举行的一次活动上共同宣布帮助澳方获得核动力潜艇的“最佳途径”，即这些潜艇的型号、建造方式和地点等相关事宜。官员们乐观地认为，美国已经找到了与澳大利亚分享受严密保护的核动力推进技术秘密的方法。美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）最近说，他对这一前景感到“非常好”。

但有人担心，包括海底能力和电子战在内，奥库斯协议的第二个支柱面临着减缓其发展势头的障碍。这些障碍涉及美国对技术转让、《国际军火交易条例》（ITAR）规定的许可要求，以及禁止与非美国国民共享信息的——“不可向国外透露”(NOFORN)分类。

一位熟悉会谈的人士说，“英国和澳大利亚正在推动美国做需要做的事情，以确保奥库斯协议获得成功，并解决遗留问题，包括出口管制、技术转让和‘不可向国外透露’。” 该知情人士说，三方愿意在潜艇的核动力推进方面分享更为敏感的技术。

该人士说：“我们需要确保制约因素不会阻止我们在第二个支柱中获得我们想要的所有胜利，如果我们不能为奥库斯协议解决这些问题，那么我们又如何能够解决这些问题呢？”

华盛顿智库、新美国安全中心（CANS）的专家指出，所谓“不可向国外透露”的信息规定适用于包括英澳两国在内的“五眼联盟”国家，这意味着即使是美国最亲密的盟友也被“边缘化，被排除在许多讨论和活动之外”。

相关的改革辩论已经存在了很长时间。时任美国国防部长罗伯特·盖茨（Robert Gates）在2010年发起全面改革该体系的努力时引用了普鲁士国王腓特烈大帝的一句话：“捍卫一切的人，什么都不捍卫”。

但在过去的两年里，这个问题变得更加重要，因为华盛顿向盟国施压，要求他们在印太地区与美国进行更多的合作，以反制中国，并为可能的台海战争做准备。美国在过去一年中取得了进展，包括说服菲律宾多开放四个军事基地供美军使用。盟国认为，华盛顿必须全面修订其法规，以跟上日益增长的合作步伐，并加强不同国家军队之间的互操作性。

美国国防部印太安全事务助理部长拉特纳(Ely Ratner)3月2日在出席研讨会活动时提及，拜登政府正在修订其“过时的体系”，并试图改变美国官僚机构中部分人拒绝分享特定信息的文化，即“不，我们不能分享这个”。

拉特纳当天在哈德逊研究所的发言中说，“从政策和战略的角度来看，答案是：‘不，我们将不得不分享’......就达到我们在印太地区想要的那种更有能力的、一体化的未来而言。”

美国国务院表示，美方“致力于”促进奥库斯协议所需的“安全技术转让”。该部门称，作为奥库斯合作伙伴的出口许可证已经比其他国家快。该部门补充说，一个名为“开放通用许可证” (OGL)的试点计划缓解了一些官僚主义的繁文缛节，尽管一些专家指出这一机制目前只适用于非机密技术。

一位英国官员说，伦敦希望“开放通用许可证”计划得到“大幅扩展”，以证明其潜力。他补充说，仅遵守美国《国际军火交易条例》的规定，英国每年就要花费数亿英镑。

美国的“不可向国外透露”信息限制也造成了操作上的麻烦。在一个例子中，驾驶美制直升机的英军飞行员有时被禁止获得安全简报。“他们在盲目飞行，”一位熟悉这一过程的人说。

一些美国官员说他们想分享更多信息，但强调需要防止任何安全漏洞。澳大利亚驻美大使西诺迪诺斯（Arthur Sinodinos）最近在战略与国际研究中心（CSIS）智库发言说，澳方已经向美国展示了其防止技术泄露的措施。他还赞扬了美国的努力，说对采取行动的必要性的理解已经“渗透”到拜登政府中。但批评者说，美方还需要做更多的工作。

卡内基国际和平研究院的印太安全高级研究员汤森德（Ashley Townshend）说：“澳大利亚和美国可以迅速地从澳大利亚的新基地开展联合战略轰炸机行动，但美国仍然不能或不愿意与澳大利亚分享最常见的遗留技术，这简直令人难以置信。”

许多专家认为，最终美国国会将不得不通过立法来彻底改革《国际军火交易条例》的规定。该条例禁止从美国或美国境外出口或转出口在 《美国军火清单》（USML）中所列的主要适用于军事应用的原产于美国的防范性物品和服务。

所有列在 USML 清单中的防范性物品或服务的制造商、出口商及代理商必须在美国国务院国防贸易管制局（DDTC）备案。任何个人或公司要想出口或临时进口防范性物品或服务必须从该部门获得许可。

对此，美国众议院军事委员会海权和投射力量小组委员会民主党籍副主席考特尼（Joe Courtney）评价说，“他们（美国行政当局）认为，他们已经利用现有的行政权力完成了一些减少障碍的工作，但在某些时候，他们必须到国会来。”

考特尼说，就这一问题，国会与拜登政府的新兴会谈正在“加速”，但呼吁提供更多的政治支持。他说：“这肯定需要从总统到（国防部长）奥斯汀成为一个更加引人注目的、高能见度的优先事项”。他补充说，澳英美三边领导人的活动将是“美妙的”。

当被问及根据美国《国际军火交易条例》对技术出口的严格控制阻碍了美国过去的国防合作交易以及澳大利亚是否会有豁免时，西诺迪诺斯日前表示，拜登政府已经做了很多工作，旨在实现“技术的无缝转移”。他告诉战略与国际研究中心说，“这项工作正在进行中；它没有完成，但与六个月前相比，工作正在完成”。

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