第五次联合国最不发达国家问题会议在多哈开幕

政治

国际 – 第五次联合国最不发达国家问题会议于3月5日至9日在多哈举行。在此前发布的《多哈行动纲领》中，它告诫人们，全球复苏取决于最不发达国家所获得的支持。”最不发达国家需要卫生、教育和社会保障系统方面的大量投资，以及全面实施《2030年议程》和实现可持续发展目标所有的所需资源。”

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世界上最不发达国家争取到2030年实现可持续发展目标。剩下的几年中，需要建立新的全球伙伴关系，以确保这46个国家从社会、经济和环境发展中受益。参加5日多哈峰会的国家包括非洲33个国家、亚太12个国家和海地。会议曾被推迟两次的原因都是因为新冠疫情。

联合国秘书长古特雷斯在开幕式上表示，我们不能再给自己找借口了。 会议期间通过的《伊斯坦布尔行动计划》中，发达国家承诺自2011年起的未来十年，将其国民总收入的0.15%至0.20%作为官方援助提供给最不发达国家。但到目前并没有实现承诺。

卡塔尔元首埃米尔哈马德（Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani）在峰会开幕式上表示：“先进工业中心与我们世界边缘地区之间的关系缺乏公正”，呼吁“一个更安全、更公平、更自由的新世界” ”。

2018年，不丹、基里巴斯、圣多美和普林西比、所罗门群岛四个国家从最不发达国家行列退出。1971年衡量的标准是人均国民生产总值在100美元以下；在国内生产总值中制造业所占比重低于10%；人口识字率在20%以下。根据这个标准，当时联合国把24个联合国会员国列为最不发达国家。 而今已经升至46个国家。

如今，世界上大约40%的贫困人口生活在最不发达国家中。许多最不发达国家不是在遭受冲突之苦，就是正在努力摆脱冲突。最不发达国家的人口占全球人口的13%，全球国内生产总值仅占约1.3%，全球贸易及全球外国直接投资也仅占不到1%。即使互联网普及率有所上升，但在最不发达国家，仍然只有不到五分之一的人口可以上网。

最不发达国家社会经济发展水平低下，发展能力历来薄弱，收入偏低且分配不均，国内财政资源匮乏。最不发达国家通常依赖农业经济，这种经济可能受到低生产力和低投资之间恶性循环的影响。

大会授权最不发达等国家高代办作为第五次联合国最不发达国家问题会议筹备工作的协调中心。会议分为两个阶段：（第一阶段）2022年3月17日在纽约通过新的《多哈行动纲领》；（第二阶段）2023年3月5-9日在卡塔尔多哈举行的主要会议。

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