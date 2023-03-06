媒体披露已故教皇约翰-保罗二世曾隐瞒波兰教会恋童癖案

约翰保罗二世

波兰媒体披露，2014年被梵蒂冈封圣的教皇约翰-保罗二世在任波兰红衣主教期间，曾隐瞒了波兰教会存在的恋童癖案件。

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据波兰私营电视台“TVN”的一项新闻调查，本名为卡罗尔·沃伊蒂拉（Karol Wojtyla）的约翰-保罗二世在1978年当选教皇之前，已知晓波兰教会中有恋童癖案件，但隐瞒下来。

据法新社3月5日华沙报道，这个调查报告的作者古托夫斯基（Michal Gutowski）说，在约翰-保罗二世担任波兰红衣主教和波兰南部克拉科夫教区主教时，就知道他所在教区有些牧师犯下恋童癖案件，但为了避免丑闻，他把这些涉案者从一个教区转移到另一个教区。

后来成为教皇的卡罗尔·沃伊蒂拉红衣主教将其中一名涉案牧师派往奥地利，并给维也纳的红衣主教弗朗茨-科尼格写了一封推荐信，但在信中没有告知那名牧师受到恋童癖的指控。

在调查过程中，记者古托夫斯基先生会见了恋童癖牧师的受害者、他们的亲属和教区的前雇员。

他还引用了波兰前共产党秘密警察SB的文件和他能接触到的罕见的教会文件。

据该记者称，克拉科夫教区拒绝让他查阅档案。波兰教会也拒绝提供文件，甚至拒绝向法院或调查恋童癖案件的公共委员会提供文件。

一位不愿透露姓名的证人证实，他曾在1973年亲自向红衣主教卡罗尔·沃伊蒂拉报告过一名牧师的恋童癖行为。

该男子说，当时"沃伊蒂拉红衣主教首先想确定这不是虚张声势。他要求不要向任何地方报告，他说他会处理好这件事"，并明确“问过他是否可以对该案件保持沉默”。

前美国天主教牧师、教会法专家、美国最早的天主教神职人员性侵问题报告的作者之一托马斯-多伊尔（Thomas Doyle）在这个调查中说："你们的发现是开创性的，因为它表明多年来许多人所怀疑的，即约翰-保罗二世在成为教皇之前就知道这个问题的存在”。当年“他肯定是知情的，但没有证据这样说。而现在，我们有证据了”。

荷兰记者埃克-奥弗比克（Ekke Overbeek）将于星期三在波兰出版的书中也包含对约翰-保罗二世曾隐瞒其教区有神父犯有恋童癖的类似调查结果，题为“最大的罪恶感（Maxima Culpa）约翰-保罗二世知道"。

近年来，主要由媒体披露的多起天主教神职人员恋童癖案件震撼了波兰教会。几位波兰教区的高级负责人受到了梵蒂冈的制裁。

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