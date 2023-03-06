巴基斯坦一带一路走廊发生自杀袭击至少9名警员丧生

巴基斯坦袭击

巴基斯坦俾路支省自杀式摩托车攻击警方爆炸现场。这是近几个月来对安全部队最致命的袭击之一2023年3月6日。

巴基斯坦俾路支省中国一带一路枢纽和旗舰项目中-巴经济走廊（CPEC）今天3月6日再发生自杀式暴力袭击。

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巴基斯坦西南俾路支省3月6日周一发生针对警方的自杀式袭击，至少有9名警察死亡，16人受伤。

当地警方高级官员阿米尔（Abdul Hai Aamir）说："自杀炸弹手骑着一辆摩托车，从后面袭击了卡车。袭击发生在俾路支省首府奎达东南大约120公里的卡奇区的达达尔镇（Kacchi Dhadar）。

据高级警员阿米尔先生说，死亡人数可能会上升，因为有8名伤员处于危险状态。

卡奇区警察局长穆罕默德·诺特扎伊（Mehmood Notezai）告诉法新社，受害者是从邻近地区返回的，他们在那里的一个农业展览会上提供了一周的保安服务。

俾路支省是巴基斯坦西南部与阿富汗和伊朗接壤的一个大省，贫穷且人口稀少。长期以来，该省一直是种族、教派和分离主义暴力的发源地。该省拥有丰富的油气和矿产资源，但其约1200万人口抱怨被边缘化，自然资源被掠夺。

据法新社介绍，巴基斯坦俾路支省的紧张局势围绕着大规模的中-巴经济走廊（CPEC）展开，中国将在该项目上花费超过500亿美元（420亿欧元），其中瓜达尔深水港是其旗舰。

那里的警察经常成为当地反叛运动或巴基斯坦塔利班组织（Tehreek-e-Taliban Pakistan）的袭击目标。

最近几个月，特别是自2021年8月塔利班在喀布尔掌权以来，巴基斯坦一直面临着安全局势的恶化，特别是在与阿富接壤地区。

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