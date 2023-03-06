美国欢迎韩国政府对日占期间强迫劳工赔偿计划

韩国日占强迫劳动赔偿

美国欢迎韩国3月6日宣布的一项对日占期间被强迫劳动的韩国国民的赔偿计划。该计划旨在打破韩日两国历史争端的"恶性循环"，以共同应对朝鲜核武威胁。

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美国国务卿安东尼-布林肯周日表示，美国欢迎韩国政府为1910年至1945年日占期间的强迫劳动受害者设立赔偿基金。

布林肯在一份声明中说：“我们欢迎这些历史性的宣布”。他还赞扬韩国和日本政府有"勇气"和"远见"。

布林肯补充说：首尔和东京是"美国最重要的两个盟友，他们为推进双边关系所做的工作使我们受到鼓舞"。

法新社说，韩国和日本是美国在亚洲的亲密盟友，有着重要的经济联系，但它们的外交关系经常受到历史争端的毒害，这些争端可追溯到日本对朝鲜半岛的残酷殖民统治（1910-1945）。

据首尔方面称，在35年的日本占领期间，约有78万韩国人被强迫劳动，这还不包括二战期间被日本军队强迫进行性奴役的妇女。

1965日本赔偿协议

韩日两国之间的争端在1965年通过日本提供的8亿美元的一揽子贷款和赠款，得到了部分解决。

这一次，韩国政府的新计划是安排一个地方基金会接受韩国主要公司的捐款，以补偿受害者。而这些韩国公司在1965年从日本的赔偿中受益。

但是，强迫劳动受害者家属仍然谴责韩国政府的这个协议没有日本公司参加赔偿捐款。

韩国外长朴振（Park Jin）说，他"希望日本能够积极响应我们今天的重大决定，由日本公司自愿捐款并全面道歉。

这位部长补充说："在当前严峻的国际形势和艰难的全球危机背景下，韩国和日本之间的合作在外交、经济和安全等所有领域都非常重要"。他希望“为了国家利益而打破恶性循环”。

朴振还说，新的补偿计划提供了一个机会，以创造"韩国和日本的新历史，克服对立和冲突，继续前进"。

恢复健康关系

日本外相林芳正（Yoshimasa Hayashi） 周一对韩国的有关计划表示欢迎。他说这将有助于"恢复两国间的健康关系"。

不过他立即暗示，东京不会向首尔进一步道歉，他提到了1998年的一份"联合声明"，当时的日本首相小渊惠三在声明中对日本在朝鲜半岛的殖民化所造成的损害和痛苦表示了"深深的悔意"。

东京还坚持认为，在1965年签署的让日韩建交的双边条约中，日本以赠款和廉价贷款形式给予韩国数亿美元的赔偿，而此协议解决了两国在殖民时期的所有争端。

在乌克兰冲突和朝鲜核武威胁造成的世界两极分化中，美国总统乔-拜登迅速欢呼"美国最亲密的两个盟友，韩国与日本之间，开创合作与伙伴关系的新篇章"。

在2018年一项具有里程碑意义的裁决中，韩国最高法院命令一些日本公司向少数韩国受害者支付赔偿金，重新引发争端，并使两国关系恶化。

日本在2019年宣布对其向韩国出口某些化学产品和部件实行了限制。

首尔周一表示，它将暂停向世界贸易组织（WTO）的投诉，等待双边会谈以取消限制。

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