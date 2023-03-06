钓鱼岛海域渔船倾覆 1人死亡 6人失踪

钓鱼岛沉船

法新社3月6日报道，钓鱼岛（日本称尖阁列岛）附近海域一艘渔船沉没，1人死亡，6人失踪。

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日本海岸警卫队发言人告诉法新社，这艘船是周日下午被一艘日本海军舰艇发现的，当时它正在尖阁列岛（北京称钓鱼岛）以北漂流。

法新社说，这些无人居住的岛屿由东京管理，被北京称为钓鱼岛，并声索主权。

日本海岸警卫队发言人补充说，船员包括一名台湾人和六名印度尼西亚人。

另一位发言人后来说：“大约在9点15分（格林尼治标准时间星期一0点15分），潜水员在船舱内发现了一具尸体，经鉴定，这是一名印度尼西亚男子”。

日本海岸警卫队在接到日本海上自卫队的警报后，从周日开始用巡逻船和直升机在该地区进行搜索。

日本正在与台湾协调搜索工作，台湾也对其称为“钓鱼台岛”的这些列岛声索主权。

台湾外交部在一份声明中宣布，倾覆的船只是一艘台湾注册的渔船，并补充说，国家救援指挥中心已经联系了事故现场附近的台湾渔船，以协助搜寻。台湾和日本海岸警卫队也已派出船只"。

台湾渔业局说，该船注册为"新昌发88号"（Shin Charng Fa No 88）。它于上周一离开台湾北部的基隆港，并在周日在那个海域向另一艘台湾渔船发出了求救信息。

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