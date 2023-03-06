韩国暂停对日本世贸申诉

韩国日本世贸

韩国3月6日周一宣布暂停就日本限制对韩国出口某些产品向世界贸易组织（WTO）提出的申诉，等待双边会谈解决这一长期存在的争端。

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韩国贸易部在一份声明中说，韩日"两国政府已决定就目前的出口规定问题尽早进行双边磋商，以便恢复到2019年7月之前的原状"。

日本政府在2019年7月宣布对韩国实施出口限制，限制内容包括制造智能手机和电视机等所需的化学成分和其他某些产品。

作为世界最大的芯片和显示器制造商，韩国进行了反击，于2019年9月宣布向世贸组织提出申诉。

时任韩国贸易部长说，日本"对韩国的出口限制违反了世贸组织禁止歧视性做法的原则"。

据首尔称，东京此举是报复韩国重启关于日本占领朝鲜半岛期间数十万韩国人被强迫劳动的旧争端。

在2018年的一项具有里程碑意义的裁决中，韩国最高法院命令一些日本公司向少数韩国受害者支付赔偿金。该判决重新点燃了韩日两国之间的历史争端，破坏了政府间关系。

日本则坚持其在1965年与韩国建交前夕达成的一揽子8亿美元赔偿和低息贷款协议解决了历史赔偿问题。

韩国现总统尹锡悦政府今天3月6日宣布了一项对日占时期（1910-1945）被强迫劳动的韩国国民的赔偿计划。

该赔偿计划的资金来源是受益于1965年日本赔偿的韩国公司。但受害者家属愤怒抗议没有日本公司参加。

尹锡悦的第三方赔偿计划被指是要打破韩日两国历史争端的“恶性循环”，以便韩国与日本共同应对朝鲜的核威胁，

韩国贸易部今天在一份声明中说："韩国政府已决定在双边磋商期间暂停世贸组织争端解决程序"，并补充说："日本政府已决定在韩国和日本之间进行对话。

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