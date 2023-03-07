中国同意重组斯里兰卡债务

斯里兰卡/中国/债务

斯里兰卡总统周二表示，中国已同意对破产的斯里兰卡重组贷款，此举为该国获得国际货币基金的29亿美元救助资金扫清了最后障碍。

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斯里兰卡总统拉尼尔·维克勒马辛哈（Ranil Wickremesinghe）3月7日周二在科伦坡向议会说，中国进出口银行（Exim Bank of China）周一致函国际货币基金组织（IMF）组织，表示中国政府愿意"重组"对斯里兰卡的贷款。

他说，"中国进出口银行的信一送到国际货币基金，我就签署了斯里兰卡同意实施国际货币基金（IMF）计划的意向书"。

国际货币基金亚太主管斯里尼瓦桑（Krishna Srinivasan）今天周二告诉法新社，"斯里兰卡现已从其主要双边捐助者那里获得了必要的保证。这为国际货币基金董事会在3月20日审议批准援助计划铺平了道路"。

日本，印度，巴黎俱乐部的其他斯里兰的卡债权人都已保证愿意减少该岛国的债务负担。中国是最后表明其意图的债权国。

斯里尼瓦桑还说：一旦国际货币基金董事会批准援助，斯里兰卡便可向其他债权人融资，包括世界银行和亚洲开发银行。

然而，位于科伦坡的倡议（Advocata）研究所咨询公司的金融分析师贾弗吉（Murtaza Jafferjee）担心，中国的提议不足以说服IMF的董事会。

北京的提议是同意斯里兰卡在两年内暂停偿还债务，但没有同意"减免"债务。

贾弗吉告诉法新社："应由国际货币基金管理层决定中国进出口银行发出的信函是否提供了它期望所有债权人的足够财务担保。

选举考验

拥有2200万人口的南亚岛国斯里兰卡在2022年4月拖欠了460亿美元外债，当时该国遭受的一场史无前例的经济危机造成了数月的粮食和燃料短缺。

在斯里兰卡的外债总额中仅有140多亿美元是欠外国政府的双边债务，其中52%是欠中国的。

维克勒马辛哈政府一直在努力争取国际货币基金组织29亿美元的救助，以恢复斯里兰卡支离破碎的公共财政。

他的政府实施了大幅加税，结束了对汽油和电力的补贴，并计划出售亏损的国有企业，以满足被国际货币基金救助的条件。

维克勒马辛哈总统上个月警告说，斯里兰卡将至少有三年时间处于违约状态，并承认紧缩措施已经引起了公众不满。

最近几周，斯里兰卡警方使用催泪瓦斯和水炮驱散了数次反对政府经济紧缩措施的示威活动。

在此背景下，维克拉马辛哈总统在4月25日地方选举中面临考验，这些选举之前被他以国家无力承担选举费用推迟，但随后，该国最高法院在上周命令政府发放必要的资金按期组织选举。

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