为反制朝鲜威胁，美韩加紧合作: 韩国总统将访美

朝鲜

白宫3月7日宣布，美国总统拜登将在4月26日接待到华府进行国事访问的韩国总统尹锡悦。美国与韩国正加紧合作，以反制朝鲜日渐增强的威胁。

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韩国总统办公室7日表示，总统尹锡悦将于4月底应邀对美国进行国事访问，同美国总统拜登举行首脑会谈。

韩联社报道，目前已敲定的日程包括首脑会谈，以及定于4月26日举行的国宴。韩美双方将借尹锡悦此访庆祝结盟70年来取得的成果，并就同盟关系的发展方向进行深入探讨。

韩国总统办公室表示，期待两国领导人基于去年5月和11月举行的首脑会谈结果，在包括联防态势、延伸威慑，以及尖端技术、经济安全、文化、人员往来、国际和地区挑战在内的多个领域摸索出具体、实质性的合作方案。

这将是韩国总统时隔12年对美进行国事访问，也是尹锡悦上任以来第三次同拜登举行首脑会谈。韩国总统办公室介绍，由于今年是韩美结盟70周年，具有历史性意义，因此双方就尹锡悦对美国进行国事访问达成一致。

国事访问在外访中规格最高，包括欢迎仪式、鸣放礼炮、东道主派高级官员到机场迎接和送行，以及国宴等。通常对美国进行国事访问的领导人会下榻布莱尔国宾馆。

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