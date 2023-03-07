乌军初步确定疑似被俄军射杀的被俘士兵身份

乌克兰/俄罗斯/国际

乌克兰军队已经确认了周一开始在网上流传的一段视频中，疑似被俄军处决的乌克兰士兵的身份。在一段大约12秒的视频中，一名乌军战俘站在一条壕沟里抽着烟。这名身穿制服、手臂上贴有乌克兰国旗标志的士兵说：“荣耀归于乌克兰”，随后被自动武器击中后倒下。

广告 继续浏览后续

据英国广播公司（BBC）报导，周二，乌克兰军方将该士兵的身份确认为季莫菲·沙杜拉（Tymofii Shadura），他自2月3日以来一直失踪。乌克兰第30独立机械化旅在脸书帖文中表示，沙杜拉最后一次出现是在东部城市巴赫穆特附近，即俄乌部队最近几个月激烈战斗的现场。

乌克兰第30独立机械化旅写道：“昨天，社交媒体和媒体上公布了乌克兰武装部队一名军人被处决的视频，他在说了‘荣耀归于乌克兰！’之后被俄罗斯占领者处决。” “根据初步信息，死者是第30独立机械化旅的士兵，季莫菲·尼古拉约维奇·沙杜拉（Tymofii Mykolayovych Shadura）” 。

帖子写道：“目前，我们军人的尸体在临时被占领的领土上”。“在归还尸体并进行相关检查后，将最终确认其身份”。

帖子表示，“第30独立机械化旅的指挥部和英雄的兄弟们向他的亲友表示诚挚的哀悼。为我们的英雄复仇将是不可避免的。荣耀归于乌克兰! 荣耀归于英雄们！”

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）在周一晚发表例行视频讲话时提及，“今天，出现了一段视频，占领者残忍地杀害了一名勇士，他勇敢地当着他们的面说：‘荣耀归于乌克兰’！”

泽连斯基表示：“我希望我们大家一起回应他的话，一起说：荣耀归于这位英雄! 荣耀归于英雄们！荣耀归于乌克兰！”

泽连斯基随后表示：“而我们将找到凶手们”。在这名士兵的身份被公开确认前，沙杜拉的姊妹告诉BBC，“我兄弟肯定有能力像这样站在俄国人面前”。在这段录像中，可以听到其中一名枪手——据信是一名俄罗斯士兵，在战俘被击毙后说：“死吧”，并骂出脏话。

凶手在片段中未见其人，身份尚未被确认。BBC无法核实这段视频的拍摄地点和时间，也无法核实这名乌克兰士兵是如何被俘的。片段于周一首次出现在社交媒体上。俄罗斯方面没有公开评论这一事件。

乌克兰武装部队总参谋部表示，“枪杀手无寸铁的战俘是对国际人道主义法准则和战争惯例的玩世不恭和公然蔑视。这是毫无价值的杀人犯的行为，而不是战士的行为”。该部门称，“俄罗斯占领者再次表明，他们在乌克兰的主要目标是残酷地消灭乌克兰人”。

乌克兰总检察长科斯廷(Andriy Kostin)在社交媒体平台电报上说，乌克兰安全部门已经根据该国刑法典中涉及违反战争法和惯例的部分，将这起枪击案登记为刑事案件。

科斯廷说：“即使是战争也有自己的法律”。他补充说，乌克兰总检察长办公室的检察官将领导此案。“有一些国际法规则被俄罗斯刑事制度系统地忽视了。但迟早会得到惩罚”。

乌克兰总统办公室主任叶尔马克（Andriy Yermak）周一表示，这名男子是乌克兰的战俘，该事件是俄罗斯“蓄意恐怖政策”的一部分。他在推特上写道：“谋杀一名俘虏是俄罗斯最新的战争罪行”，“每一个这样的战争罪行都会得到惩罚”。

此外，德国政府发言人瓦格纳（Christian Wagner）周二在政府例行新闻发布会上谴责说，这段视频“令人震惊”。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅