习近平罕见指名批美国为首的西方“遏制”“打压”他治下的中国

中美/习近平

中国国家主席习近平周一在北京两会期间一次政协会议上，罕见公开指名谴责以美国为首的西方“遏制”“围堵”和“打压”他领导下的中国。

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据中国官媒新华社报道，习近平在北京全国两会期间看望政协部分委员并参加联组会时说：“以美国为首的西方国家对我实施了全方位的“遏制、围堵、打压”，“给我国发展带来前所未有的严峻挑战”。

习近平还说，"中国发展的外部环境一直在迅速变化。不确定和不可预测的因素大大增加"。他还表示，在过去五年中，出现了一系列新的障碍，有可能阻碍中国的经济发展。

法新社3月7日的报道说，这位69岁的领导人将在几天后寻求创纪录的第三个中国国家主席任期。他是在中国议会年度会议上对一个咨询委员会的成员讲话。

习近平对西方对中国的"遏制"和"打压"表示了遗憾，点名批评了美国，并呼吁私营部门进行更多创新，使中国减少对外国人的依赖。

该报道说，北京的高科技雄心正受到华盛顿及其盟友越来越多的限制，促使中国公司加紧努力，以便不需要关键的进口。

中国和美国正在进行一场关于半导体制造的激烈斗争，这些电子元件对于智能手机、联网汽车和军事设备来说是必不可少的。

华盛顿在最近几个月，以国家安全的名义，增加了对中国芯片制造商的制裁，这些制造商现在受到阻碍，无法采购美国的技术。

争端叠加

习近平表示，"面对国际和中国的深刻复杂变化，我们应该保持冷静，集中精力（......）积极行动，展现团结，敢于斗争"，才能取得成功。

他要求民营企业"必须主动出击，走高质量发展之路"，他指的是技术升级和研究。

周一早些时候，习近平先生呼吁中国通过"建设一个强大的制造业"来加强其独立性。

他坚称，在这个问题上，"一个拥有14亿人口的大国必须只依靠自己"，因为 "国际市场无法保护我们"。

近年来，北京和华盛顿之间的争端成倍增加，其中包括：台湾的地位、南中国海的紧张局势、贸易的不平衡，以及维吾尔族穆斯林的待遇。

上个月，美国摧毁了一个中国气球，使两国关系进一步紧张，拜登政府指责该装置对其领土进行间谍活动，而中国坚决否认。

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