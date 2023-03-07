克宫：关注北京在乌克兰问题上的立场 特别军事行动暂无和平过渡条件

俄罗斯/乌克兰/中国

据塔斯社报导，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫3月7日告诉记者称，俄罗斯看不到乌克兰和平的先决条件，所以将继续通过开展“特别军事行动”来实现其任务和目标。

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在评论中国提出的“和平方案”是否能修正局势时，佩斯科夫说：“特别军事行动正在进行。在这种情况下，不存在向和平过渡的先决条件。因此，俄罗斯通过继续开展特别行动，一直在实现自己的任务和目标。”

报导指，佩斯科夫还表示，中国作为一个大国和强国，“不可能在国际日程上占据很高位置的问题上不发出自己的声音。” 佩斯科夫说，“我们非常关注我们从北京、我们的同事那里听到的所有考虑”。

据塔斯社报导，被问及这个问题在即将到来的俄总统普京和中国领导人习近平的会谈中可能有多重要时，佩斯科夫说，两国在各个层面保持着沟通，两位领导人“一直在进行相当繁忙和信任的对话”。

此外，佩斯科夫周二向俄新社评论关于习近平可能在3月21日访问俄罗斯的报道时说，“到目前为止，我们没有任何关于这个话题的报告”。俄新社报导指，克里姆林宫表示，关于中国国家主席习近平访问俄罗斯联邦的具体日期，没有什么可以报告的，而所有外宾的访问都会及时公布。

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