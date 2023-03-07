避谈侵略和被侵略 秦刚将乌克兰领土完整比作北京对台主权诉求

台湾/中国/美国

在外界担心习近平会效法普京侵略乌克兰，也对台湾动武之际，中国外长秦刚批美国捍卫乌克兰主权领土完整，却不尊重中国对台湾的主权要求。台湾则对秦刚拿中国宪法谈两岸指出他说话“严重悖离事实”。

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中国新任外长秦刚今天3月7日举行上任以来首次记者会。在被问及台湾问题时，秦刚避谈乌克兰战争中的侵略者和被侵略者，以中国人民的名义问道：“为什么，美方在乌克兰问题上大谈尊重主权和领土完整，却在中国的台湾问题上不尊重中国的主权和领土完整”。他补充说：“为什么一边要求中方不向俄罗斯提供武器，一边却长期违反817公报向台湾售武”。

秦刚还说，“美国暗地里制定了摧毁台湾的计划”。此话被理解为：“北京确有攻打台湾计划”，否则在怎样“摧毁”？秦刚进一步说，台湾问题处理不好，中美关系“地动山摇”。他此话可被解读为北京威胁要与美国进行正面武装冲突。

中国外长秦刚还在记者会上亮出一本中华人民共和国宪法，说，台湾是中华人民共和国的神圣领土的一部分...”。他并表示，我们必须依宪依法行事。”

台湾指秦刚“严重悖离事实”

据中央社报道说，台湾陆委会3月7日晚透过书面表示，台海现状与区域和平的根本是“两岸互不隶属”，而不是中共当局矮化台湾、扭曲事实的“一个中国原则”。

台湾陆委会指出，秦刚片面依据所谓「中华人民共和国宪法」对台湾错误定位的「序言」，以及单边非和平法制与作为，这是严重悖离事实及国际关系和平原则，台湾人民坚决反对，中方无权要求其他国家认同。

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