三八节全球妇女维权示威 联合国秘书长叹性别平等要等300年

三八妇女节

国际妇女节，示威者在巴黎游行要求为妇女提供更好的工作条件和退休金2023年3月8日巴黎

今天三.八妇女节，世界各地的妇女为自身和其他姐妹的权利受威胁和践踏举行示威活动。阿富汗和伊朗及乌克兰战争中妇女受到特别关注。纵观全球情况，联合国估计人类文明要走到性别平等那一天，还需等待300百年。

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法新社3月8日发自马德里的电稿说，3月8日周三世界各地主要城市都计划举行一系列国际妇女权利日的集会，抗议的内容包括阿富汗塔利班对妇女的虐待，伊朗当局在阿米尼被打死后对抗议活动的大规模镇压，美国对堕胎权利的质疑，及乌克兰战争对妇女的影响。

联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）周一表示，在全球范围内，"性别平等正变得越来越遥远"，"按照目前的进展速度，联合国-妇女署要在300年后才能"看到其目标达到。他还以阿富汗为例说，该国的"妇女和女孩已从公共生活中被抹去"。

联合国阿富汗援助团（Manua）负责人奥通巴耶娃说，在塔利班统治下，阿富汗在妇女权利方面仍是世界上最压抑的国家，她呼吁塔利班"立即"结束“对妇女的苛刻限制”。

阿富汗的大学在漫长冬假后于本周一重新开学，但只有男性被允许跨过大学的门槛，因为自2021年8月塔利班重新掌权以来，女性被禁止学习。

但在巴基斯坦这个非常保守和重男轻女的国家，数千名妇女仍在抗争，她们今天不顾几个主要城市当局的试图阻止，举行了国际妇女节游行示威。

2018年3月8日该国妇女举行了第一届"Aurat"（妇女）游行。但这个活动一直受到争议，因为参与者毫不犹豫地讨论离婚、性骚扰或月经等问题。

每年这些游行都引发高度紧张。女权主义者使用的最具挑衅性的口号都会引起数周的争议，并为她们引来暴力威胁。2020年，伊斯兰教徒在伊斯兰堡的妇女（Aurat）游行中，向女性抗议者投掷石块，造成一些人受伤，迫使其他人躲避。

巴基斯坦社会的大部分地区都在严格的"荣誉"准则下运作，管理妇女的生活，从选择丈夫和生育的权利到学习的权利。该国每年都有数百名妇女因"荣誉"问题被男性杀害。

欧盟出手

在今年3月8日的前夕，欧盟周二采取了一个具有象征意义和前所未有的举动，那就是通过了对塔利班高等教育部长内达-穆罕默德-纳迪姆（Neda Mohammad Nadeem）的制裁，他被指"对广泛侵犯妇女的受教育权负有责任"。

同样，在伊朗、俄罗斯、南苏丹、缅甸和叙利亚对侵犯妇女权利负有责任的其他个人或实体也成为欧盟瞄准制裁的对象。

在伦敦，杜莎夫人蜡像馆今天为女权主义者艾梅琳-潘克赫斯特（Emmeline Pankhurst）的新蜡像揭幕，纪念她在1903年成立了妇女社会和政治联盟，要求给予妇女投票权。

在欧洲，一些国家计划在周三举行集会，如法国，大约150个城市组织要求妇女在"工作和生活中的平等"的示威。示威活动主要集中在反养老金改革上，这个改革被指对妇女不公平。

在古巴，由于无法自由集会，独立的女权主义组织将绕过官方“庆祝”活动，在社交网络举行“虚拟示威”，提高人们对杀害女性的认识。

在墨西哥，示威者将在该国主要城市进行游行，口号是"不再有任何被谋杀的妇女"和"反对男性暴力和不稳定的工作"，根据官方数据，2022年该国有969名女性被杀害。

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