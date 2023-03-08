中国军方研究乌克兰战争 担忧美国导弹和星链

中国研究乌克兰战争

路透社对中国国防期刊近100篇文章的分析发现，中国军工企业正努力研究美国武器和技术的影响，认为这些武器和技术可能会在台湾战争中被用来对付中国军队。

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路透社3月8日报道，中国军事研究人员表示，中国需要有能力击落低地球轨道的"星链"卫星，并保护坦克和直升机免受肩扛式标枪导弹的攻击。

他们正在研究俄罗斯在乌克兰的斗争，为与美国领导的部队在亚洲可能发生的冲突做计划。此外，乌克兰的破坏行动也被研究。

这些中文期刊的文章反映了与中国解放军（PLA）有关的大学、国有武器制造商和军事情报智囊团网络中的数百名研究人员的工作。

虽然中国官员在呼吁和平与对话的同时，避免对莫斯科的行动或在战场的表现进行公开批评，但中国军方公开发表的期刊文章在评估俄罗斯的缺点时更直截了当。

据两名武官和另一名熟悉中国国防研究的外交官表示，需要研究什么和研究的方向，最终都由习近平领导的中共中央军委确定。而从材料数量来看，乌克兰战争显然是中国军方领导想抓住的一个机会。这三人和其他外交官在接受路透社采访时不愿透露姓名，因为他们没有被授权公开讨论他们的工作。

一位美国国防部官员（匿名）告诉路透社，世界应该从国际社会对俄罗斯入侵乌克兰的快速反应中吸取一个关键教训，那就是，侵略行动将越来越多地受到联合抵抗。

星链

解放军研究人员的半打文章强调了中国对"星链"的关注，这个由马斯克的美国太空探索公司SpaceX开发的卫星网络，在俄罗斯用导弹袭击乌克兰全国电网期间，在保障乌克兰军队的通信方面发挥了作用。

解放军陆军工程大学的一些研究人员在9月的一篇文章中说："星链卫星在这次俄乌冲突中的出色表现，肯定会促使美国和西方国家在亚洲可能的战争中广泛使用'星链'"。

作者认为，中国在发展自己类似卫星网络的同时，"迫切需要"找到击落或禁用"星链"的方法。而星链的拥有者马斯克的“SpaceX”公司没回应路透的评论请求。

无人机

乌克兰战争也在中国研究人员中形成了一个明显的共识，即无人机战争值得加大投资。中国一直在台湾周围的天空测试无人机。

解放军的供应商、中国兵器工业集团（NORINCO）在一份坦克战杂志上发表了一篇文章，描述了无人机解除敌人防线的能力，指出，这些无人驾驶飞行器将成为未来战争的"敲门砖"。

导弹

中国政府一份官方杂志10月份发布的一篇文章指出，鉴于乌克兰战斗机操作的"毒刺"和"标枪"导弹对"俄罗斯坦克、装甲车和军舰造成的严重破坏"，中国应提高其保护军事装备的能力。

新加坡拉惹勒南（S.Rajaratnam）国际研究学院的安全研究员许瑞麟（Collin Koh）表示，长期以来，中国军事科学家努力开发网络战模式，并寻找保护装甲部队免受现代西方武器攻击的更好方法。这场乌克兰冲突为这一长期努力带来了动力。

他补充说，星链Starlink这个他们不能轻易复制的先进民用技术被用于军事，确实是一个新的令他们担忧的东西。

除了技术之外，徐瑞麟表示，他对中国研究乌克兰特种部队在俄罗斯境内的行动并不感到惊讶，他指出，中国和俄罗斯一样，通过铁路运输部队和武器，容易遭到破坏。

该报道还指出，尽管中国解放军的现代化进程进展很快，但它缺乏最近的战斗经验。1979年中国对越南的入侵，是其最后一次重大战役-那场冲突一直持续到1980年代末。

路透社说其对中国期刊的评论是在西方担心中国可能计划为俄罗斯进攻乌克兰提供致命武器援助的情况下进行的，而北京否认了西方的担心。

台湾及周边

中国的一些文章强调，鉴于中国与美国及其盟国可能在台湾问题上发生地区冲突的风险，乌克兰具有重要意义。美国对是否进行军事干预以保卫台湾采取了"战略模糊"政策，但根据法律规定，美国必须向台湾提供自卫手段。

美国中情局长威廉-伯恩斯说，习近平已命令他的军队在2027年之前做好入侵台湾的准备，他同时指出，这位中国领导人可能因俄罗斯在乌克兰的经历而感到不安。

解放军国防大学的两名研究人员在10月发表的一篇文章，分析了美国向乌克兰交付高机动性海马斯火炮系统（HIMARS）的影响，及中国军队是否应该担心。

该文总结道："如果海马斯HIMARS将来敢来台湾，这个'引爆工具'将在不同对手面前遭受另一种命运"。

文章强调了中国自己的先进火箭系统，由无人侦察机提供支持，并指出乌克兰在海马斯HIMARS方面的成功依赖于美国通过星链Starlink共享目标信息和情报。

包括两名武官在内的四名外交官说，解放军的分析人员长期以来一直担心美国的强大军事力量，但乌克兰提供了一个窗口，说明一个大国未能压倒一个由西方支持的小国，从而使他们的注意力更加集中。

台湾与乌克兰的不同

如果说这种情况与台湾有明显的可比性，但也有不同之处，特别是由于台湾岛很容易受到中国的封锁，这可能迫使进行干预的军队陷入对抗。

相比之下，西方国家能够通过欧洲邻国从陆路向乌克兰供货。

在路透社审视的期刊中，提及台湾的内容相对较少，但据跟踪研究的外交官和外国学者说，中国的国防分析人员的任务是为高级政治和军事领导人提供单独的内部报告。路透社无法获得这些内部报告。

台湾国防部长邱国正在2月份说，中国军队正在从俄罗斯入侵乌克兰的行动中学习，任何对台湾的攻击都必须迅速才能成功。台湾也在研究乌克兰这场冲突，以更新自己的作战策略。

俄乌得失

路透社说，有几篇文章分析了乌克兰抵抗力量的优势，包括特种部队在俄罗斯境内的破坏行动和使用电报群（Telegram）利用民间情报，以及对马里乌波尔的亚速Azovstal钢铁厂的防御。

但也注意到了俄罗斯的成功，如使用伊斯坎德尔（Iskander）弹道导弹的战术打击。

国有武器制造商中国航天科工集团公司出版的《战术导弹技术》杂志对伊斯坎德尔导弹进行了详细分析，但只向公众发布了一个删减版。

其他许多文章集中在俄罗斯侵略军的错误上，《坦克战》杂志的一篇文章指出了过时的战术和缺乏统一指挥，另一篇电子战杂志的文章说，俄罗斯的通信干扰不足以对抗北约向乌克兰人提供的情报导致其遭受损失惨重的伏击。

中国人民武装警察部队工程大学的研究人员今年发表的一篇文章评估了中国可以从俄罗斯占领的克里米亚的刻赤大桥被炸毁事件获得的启示。不过，完整的分析报告还没有公开发布。

信息战

在战场之外，这项工作还涉及信息战，研究人员认为，乌克兰及其盟友赢得了这场战争。

解放军信息工程大学的研究人员在2月份的一篇文章中呼吁中国为类似于俄罗斯所经历的全球舆论反弹做好先期准备。

文章说，中国应该"促进认知对抗平台的建设"，并加强对社交媒体的控制，以防止西方的信息运动在冲突期间影响人民。

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