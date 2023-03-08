国是访问：尹锡悦与拜登将讨论对朝威慑和经济安全

韩国/美国

韩国总统尹锡悦在巨大压力下宣布由韩企基金会赔偿日占时期强劳受害者计划后，美国白宫立即在第二天宣布拜登总统邀请尹锡悦总统今年4月对美国进行国是访问。据韩媒介绍，双方正磋商讨论的议程包括对朝威慑与高端技术和经济安全。

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韩联社3月8日报道，韩国总统尹锡悦和美国总统拜登将于4月26日在华盛顿举行会谈，双方将讨论对朝威慑、高端技术及经济安全、文化和人文交流、地区及国际问题。

韩国政府一名高官3月7日在华盛顿告诉韩国记者，韩美两国领导人将于4月26日共进晚餐，双边会谈也在同一天举行。尹锡悦将在华盛顿至少停留三天。

该报道说，这将是尹锡悦第三次与拜登举行双边会谈，也是韩国总统时隔12年对美进行国事访问。今年是韩美结盟70周年，因此，尹锡悦此次访美被认为意义非凡。

据法新社7日发自华盛顿的报道，美国总统拜登的发言人卡琳-让-皮埃尔（Karine Jean-Pierre）周二宣布，拜登将于4月26日在白宫接待对美国进行国事访问的韩国总统尹锡悦，这是美国总统最庄重的邀请形式。

一份声明表示，拜登与尹锡悦将纪念美国和韩国之间的联盟成立70周年，并确认华盛顿对韩国"坚定不移"的承诺。

白宫发言人指出，美韩联盟"对促进我们两国的和平、稳定和繁荣，对印度洋-太平洋地区和世界都至关重要"。法新社说，这是用了美国政府指中国崛起的背景下亚太地区联盟的变化现实的说法。

拜登对尹锡悦的邀请是在朝鲜半岛局势高度紧张的背景下发出的，近几个月来平壤增加了导弹试验和警告。

首尔和华盛顿已经宣布从3月13日至23日举行联合军事演习。平壤认为，这些演习是对入侵其领土或推翻其政权的预演。

拜登周一还称赞韩国宣布对日本战时强迫劳动的韩国受害者进行赔偿的计划是美国两个"最亲密"盟友之间谈判的"历史性突破"。

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