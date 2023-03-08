德国防长: 中国若向俄罗斯提供武器不排除制裁

德国/中国/俄罗斯/武器

德国国防部长鲍里斯·皮斯托瑞斯（Boris Pistorius）在德国广播电台（deutschlandfunk）3月8日刊出的访谈中，谈如何看待中国可能向俄罗斯提供武器。

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施密特-马特恩（Schmidt-Mattern）：...有迹象表明，中国有可能向俄罗斯提供武器。如果这被证实，如果中国准备提供一些武器，这对支持乌克兰的西方意味着什么？

皮斯托瑞斯（Boris Pistorius）：首先，那意味着我们必须进一步加大力度，继续支持乌克兰，然后支持更多。我们必须竭尽所能，做一切能做的事情。而这也是我们正在做的。但同样明显的是，在地缘政治上，按照国际政治的标准，如果中国那样做，将意味着一个紧迫的演变，那就是中国作为和平调解人或作为能对俄罗斯施加影响者的作用将大大削弱。

施密特-马特恩：美国已经表示，如果中国向俄罗斯提供武器，将实施制裁。如果是，欧洲人会站在美国一边吗？你也会实施制裁吗？

皮斯托瑞斯：我们无论如何都不能排除这种可能性，因为如果中国真的提供致命武器，那中国将对这场战争的进程产生直接影响。

施密特-马特恩：星期五在白宫举行的总理（朔尔茨）与乔-拜登的会谈中，估计这些事情都讨论了。你可否据此推断，在对中国的关系中，我们（与美国）应该更加团结？

皮斯托瑞斯：我认为无论如何都要这样做，而且这是必要的。

施密特-马特恩：然后我们回到一个问题，既然谈到了美国，那就是美国的选举活动越来越近了。如果唐纳德-特朗普在2024年再次赢得选举（现在我们不能预测未来），请问，即将到来的美国总统竞选，给你带来多大的时间压力？

皮斯托瑞斯：这使我们在时间上面临压力，当然任何时候都有压力，因为我们要时刻记住，美国人也可能出于其他原因，在某种程度上转移他们的重点，即转向印度-太平洋。所以，有一个与更换总统完全不同的原因。

这也是为什么我会不厌其烦地强调，我们需要作出更多努力，制定协调的欧洲防务政策，并承担相应的责任，同时我们也知道，在未来，我们可以始终依靠我们的跨大西洋伙伴-美国。但，平衡可能会改变，我们必须为此做好准备。

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