拜登周四将发布2024财年预算案 国防部预算申请逾8350亿美元

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美国总统拜登（Joe Biden）将于3月9日在费城发布2024财政年度预算案。据彭博社报导，拜登将于周四宣布的预算案中包括官员们所说的美国在和平时期最多的国防预算之一，总额将超过8350亿美元，高于国会在2023财年8167亿美元的拨款。其中1700亿美元将用于武器采购，1450亿美元用于研究和开发，均为近期记录。

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据其中一位匿名的官员介绍，美国国防部在10月1日开始的新一财年中的预算“顶线”将超过8350亿美元，高于国会在本财政年度拨款的8167亿美元。白宫管理与预算办公室的一位发言人拒绝就相关数字发表评论。

尽管美国援助乌克兰的武器已经大大消耗了五角大楼的库存，但支持乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）所领导的抵抗俄罗斯入侵的支出已经通过单独的补充拨款得到了资助。美国国防部的常规预算主要是由与中国不断升级的紧张局势决定的，五角大楼将中国视为“步调挑战”，而俄罗斯是“迫切威胁”。

五角大楼下一个的武器现代化申请，“反映出预算仍然主要集中在为未来的战争开发武器，而不是为近期的战争采购武器”，前白宫管理与预算办公室防务分析员、目前在华盛顿智库、战略与国际研究中心工作的坎西恩（Mark Cancian）评论说。

据悉，将从拟议的新预算中受益的主要武器系统包括洛克希德·马丁公司制造的F-35战斗机，这是美国史上最昂贵的武器系统项目。该预算将申请为F-35战机的采购、继续开发和升级提供135亿美元。五角大楼将为美国空军、海军和海军陆战队申请购买83架新的F-35战机，以满足各军种的目标。这包括计划中空军的48架战机，海军和海军陆战队共35架战机。

83架新的F-35战斗机比拜登政府去年申请的61架有所增加。美国国会在今年的最终综合拨款法案中又增加了19架，总数为80架。此外，1700亿美元的采购申请比国会为本财政年度的拨款多出80亿美元。研发申请比国会批准的数额多出约50亿美元。其中一位官员说，该预算案还要求为美国空军和海军的远程弹药提供大量资金，这些弹药可能会在未来与中国的潜在冲突中使用。

坎西恩表示，研究和开发申请将是有史以来金额最高的，而采购将相当于伊拉克和阿富汗战争高峰以来的最高水平。根据五角大楼的历史记录，2008财年的武器采购支出在2022年相当于2070亿美元。

美国国防部前代理审计长麦库斯克(Elaine McCusker)说，“对采购的强烈关注”将发出“对工业、供应链和劳动力的重要需求信号。”

麦库斯克表示：“我预计国会议员将对这些话题感兴趣，以及国防部到底提议购买什么，包括数量和这些采购何时到达库存、部队和舰队的及时性。”

一位政府高级官员说，这一预算案将是未按通货膨胀调整的“名义”美元的最大数额。不过，该官员说，2000年代中期的一些五角大楼的预算在换算成2022财年的美元时仍然更高。

作为参考，在2008至2011财年，当小布什政府将美军和装备涌入伊拉克时，如果以2022年的美元价值计算，五角大楼当时的总体支出水平在8320亿美元至8580亿美元之间。

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