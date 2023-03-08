欧洲法院取消针对瓦格纳集团领导人母亲的制裁

乌克兰战争

法新社3月8日布鲁塞尔消息，欧洲法院当天取消了欧盟针对俄罗斯准军事组织瓦格纳集团领导人的母亲的制裁。

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欧洲法院在一份声明中表示：“尽管（瓦格纳集团负责人叶夫根尼-普里戈金）应当对损害乌克兰领土完整、主权和独立的行动负责，但（维奥莱塔）-普里戈金娜夫人在通过限制性措施之际与儿子所建立的纽带仅基于他们之间的亲子关系，而这一关系不足以证明她应当被列入（受制裁）名单”。

自2022年2月23日以来，瓦格纳集团负责人的母亲维奥莱塔-普里戈金娜受到欧盟入境禁令和资产冻结的制裁。欧盟理事会表示普里戈金娜“是康科德管理咨询公司Concord Management And Consulting LLC的所有者，该公司属于康科德Concord集团，由她的儿子创立并拥有至2019年”，并且“也是与后者相关的其他公司的所有者”。因此认定普里戈金娜“支持损害乌克兰领土完整、主权和独立的行动和政策”。

但欧洲法院本次表示，“从档案中可以看出，即使她持有该公司的股份，但普里戈金娜夫人自2017年以来不再持有康科德管理和咨询公司”，因此认为“欧盟理事会没有证明普里戈金娜在通过该法案之日时拥有与她儿子相关的其他公司”。

鉴于此，欧洲法院决定取消对普里戈金娜的制裁。

在俄乌战争的背景下，共有1473人和205个实体受到了资产冻结和/或禁止进入欧盟领土的制裁。这些制裁措施是欧洲司法系统面临的重要主题，2022年已有一百多件制裁案进入处理阶段。而本次瓦格纳集团负责人的母亲被取消制裁，则是乌克兰战争制裁相关的是非曲直的第一个决定。除此之外，3月1日欧洲法院院长发布了临时命令，暂停对俄罗斯车手尼基塔-马泽平的部分制裁，允许他参加F1比赛。

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