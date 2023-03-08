澳英美首脑下周将在加州宣布建造核动力潜艇的最佳途径

美国/英国/澳大利亚

据彭博社援引知情人士的话报导，美国总统拜登、澳大利亚总理阿尔巴尼斯和英国首相苏纳克3月13日将在加州圣地亚哥的一个海军基地共同宣布澳英美三边安全伙伴关系（AUKUS，又称奥库斯）协议中，帮助澳方获得核动力潜艇项目的“最佳途径”。知情人士称，澳大利亚拟获得的核动力潜艇将以英国的改良设计为基础，加上美国的零件和升级，彰显三国提升安全合作的努力。

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拜登、苏纳克和阿尔巴尼斯预计将前往加州圣地亚哥，在一个海军基地举行的活动中公布细节，仪式可能会在一艘潜艇上举行。白宫拒绝证实这些计划。据彭博社上个月报导，三方预计将宣布他们就核动力潜艇的首选设计，以取代澳大利亚老化的柯林斯级常规动力潜艇。

据这些匿名知情人士称，定于下周宣布的潜艇计划将需要数年时间才能生产出第一艘潜艇，可能需要采取权宜之计。在此期间，美国可能将核潜艇派在澳大利亚，甚至向澳方出售美国海军的弗吉尼亚级攻击核潜艇。

澳英美三国正在通过奥库斯协议分享机密的军事能力，以使澳大利亚能够在太平洋地区建造和部署新的核动力潜艇。该项目花费的时间比预期的要长，美国对技术和信息共享的限制适用于澳英两国，尽管他们都是“五眼联盟”，这个情报共享联盟的成员。

当被问及这些技术转让问题时，美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）在1月份告诉记者称，“我们对奥库斯的途径感觉非常好。”

2021年，时任澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison）取消了与法国海军集团（Naval Group）签订的价值900亿澳元（580亿美元）的潜艇合同，转而支持与英美两国达成奥库斯协议，引发了堪培拉、华盛顿和伦敦与巴黎的重大外交裂痕。

拜登去年12月接待了法国总统马克龙的国事访问，并在白宫举行国宴。美法首脑还于周二进行了通话。对此，白宫发表的新闻稿称，“拜登总统和马克龙总统还讨论了美国和法国在印太地区的合作，以及为应对中华人民共和国对基于规则的国际秩序构成的挑战所做的共同努力。”

法国总统府的声明提及，通话最后“两位总统讨论了印太地区和伊朗的局势”。值得一提的是，马克龙直到去年年底还表示，为澳大利亚提供法制常规动力潜艇的方案仍摆在桌上，尽管没有迹象表明澳方急于重新考虑这项交易。

伦敦方面，英国首相发言人布莱恩(Max Blain)称，苏纳克将于周一赴美，在那里他将会见美国和澳大利亚领导人。预计会谈将集中在为澳大利亚获得新的核动力潜艇的过程中的下一步。阿尔巴尼斯周三抵达印度，对该国进行为期4天的访问。

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