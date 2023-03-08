韩政府批准波兰向乌出口包含韩国部件的自行榴弹炮

韩国/波兰/乌克兰

韩国的一位防务采购官员3月8日向路透社透露称，韩国政府去年批准波兰向乌克兰提供“克莱博”自行榴弹炮（Krab howitzers）的出口许可证。这型自行榴弹炮是用韩国的部件制造的，因此在交付第三方前需要得到韩方批准。这些评论是首次确认韩国正式默许，至少间接向乌克兰提供武器部件用于其抵御俄罗斯的入侵。

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此前，韩国官员拒绝就“克莱博”自行榴弹炮一事置评，一度引发外界关于韩国是正式同意波兰向乌克兰提供相关武器，还是只是视而不见的猜测。

韩国国防采办计划管理局（DAPA）国际合作处欧亚合作负责人金亨哲（音译）在接受采访时表示，DAPA下属的国防技术保护局审查并批准了这一出口协议。他还补充道，“我们审查了DAPA内部的所有文件和可能存在的问题……然后我们决定向波兰颁发出口许可证。”

金亨哲后来强调，韩国政府的立场是不向乌克兰转让武器系统。此外，波兰军备集团（PGZ）的代表马图扎克（Jacek Matuszak）向路透社证实，其已经获得了韩方的批准，该集团由50多家军工企业组成，其中包括“克莱博”自行榴弹炮制造商Huta Stalowa Wola公司。

韩国国防部指出，“克莱博”自行榴弹炮是由多个国家的部件组成的，此次转让并不涉及完整的韩国武器系统。据悉，该型自行榴弹炮结合了韩国K9雷霆自行榴弹炮的底盘、英国BAE系统公司的炮塔、法国Nexter Systems公司155毫米的火炮和波兰的火控系统。去年2月俄罗斯入侵后，波兰在5月向乌克兰提供了18辆“克莱博”自行榴弹炮，两国已经签署了几十辆的订单。

俄罗斯总统普京曾指责韩国向乌克兰提供武器，称这样的决定将破坏两国的双边关系。韩国总统尹锡悦当时回应指，韩国没有向乌克兰提供任何武器。韩国政府表示，其没有计划改变这一政策。

尹锡悦称，韩国法律规定，很难直接向处于冲突中的国家出售武器。尽管美国和北约国家在提供武器和弹药方面的压力越来越大，但首尔也一直不愿激怒俄罗斯。

“我们显然认为韩国应该做得更多，而且我们一直在定期向尹锡悦政府传达这一点，”首尔的一位西方外交人士告诉路透社。

北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）在1月访问首尔时，敦促韩国增加对乌克兰的军事支持，并引用了其他国家在俄罗斯入侵后改变了不向冲突国家提供武器的政策。报导提及，首尔峨山政策研究院研究员、国防专家杨旭（音译）表示，DAPA负责人虽然在武器出口上有决定权，但实际上这也取决于韩国总统的意愿。

“政府必须考虑全面，包括在外交以及经济方面进行考虑，”杨旭说，“如果韩国支持乌克兰，俄罗斯可能会通过向朝鲜出售最先进的飞机或转让朝鲜真正需要的技术，来进行报复”。

韩国已经从欧洲国家急于重新武装中受益，去年与波兰签署了价值58亿美元的大规模军售交易。金亨哲说，波兰需要得到韩国的进一步许可才能向乌克兰提供任何这些新武器。DAPA官员此前强调，这些销售是为了提高波兰的防御能力，而不是帮助乌克兰。

向美国出售155毫米炮弹的交易凸显了韩国对这个问题的敏感性。华盛顿的官员说，他们想把这些弹药送到乌克兰，但韩方坚持，美国必须是最终用户。韩国国防部的一位发言人说，该交易的谈判正在进行中。

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