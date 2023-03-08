马克龙与拜登讨论乌克兰长期和平前景

法国总统马克龙与美国总统拜登通话，在表示支持乌克兰抵抗俄罗斯侵略的同时，讨论了长期和平前景。白宫说，美法总统还讨论了在印太地区的合作，以及应对中国对国际秩序的挑战。

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法国总统府3月8日周三在一份声明中说，法国总统马克龙和美国总统乔-拜登讨论了乌克兰战争后"恢复欧洲和平"的长期"前景"，同时他重申了法国支持乌克兰面对俄罗斯的立场。

该声明说，在周二的电话中，马克龙和拜登"重申了向乌克兰提供必要的军事支持，以打败俄罗斯侵略"的决心。他们表示，不论多长时间，只要乌克兰需要就提供支持。

法国总统府补充说，马克龙与拜登讨论了欧洲恢复长期和平的前景"。"两位总统还特别讨论了在这种情况下，可以向乌克兰提供的安全保障"。但爱丽舍宫没有给出进一步的细节。

白宫在其声明中说，美国总统和他的法国同行还讨论了他们在"印度-太平洋地区"的"合作"，以及为应对中华人民共和国对国际秩序构成的挑战所做的共同努力。

据法国总统府的说法，这两个盟国的领导人还讨论了美国的工业政策，马克龙在2022年底访问华盛顿时曾判断美国的工业政策对欧洲"具有超级进攻性"。

拜登表示"欢迎继续交流"，"以便考虑到美国加速能源转型的大规模计划对欧洲国家的影响"。美国政府表示，他们"致力于密切协调"在这一领域的政策。

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