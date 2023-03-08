麦卡锡拒绝泽连斯基提出的访问乌克兰的邀请

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乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）最新在接受美国有限电视新闻网（CNN）专访中邀请美国国会众议院议长麦卡锡（Kevin McCarthy）访问乌克兰，以了解当地的情况。麦卡锡周二当被记者告知来自泽连斯基的邀请时表示，他不打算访问乌克兰，并批评拜登政府没有采取足够迅速的行动来援助这个国家。

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就麦卡锡等共和党人士表示他们支持乌克兰，但反对提供一张“空白支票”的立场，泽连斯基在接受CNN主播布利泽（Wolf Blitzer）采访时重申对来自美国国会两党的支持表示感谢，并补充说，“我认为麦卡锡议长从未访问过基辅或乌克兰，我认为这将有助于他的立场。当你来到我们这里时，民主党和共和党人来到我们这里，他们看到了补给路线——每颗炮弹、每颗子弹、每块美元。”

泽连斯基补充说：“麦卡锡先生，他必须来这里看看我们是如何工作的，这里发生了什么，什么战争导致了我们，现在哪些人在战斗，谁在战斗。然后在这之后，做出你的假设。” 当得知泽连斯基的邀请时，麦卡锡向CNN记者表示，他没有计划进行这次访问，并指责拜登政府没有迅速采取行动来援助乌克兰。

不过，麦卡锡仍然坚持他的立场，即美国不应该向基辅提供一张“空白支票”，重复了他去年秋天最初提出的立场，该立场引发了两党成员的愤怒。麦卡锡告诉CNN记者说，“让我们非常清楚地明确我所说的：没有空白支票，好吗？因此，从这个角度来看，我不必去乌克兰就能理解哪里有空头支票或没有空头支票。”

麦卡锡补充说，“我将继续获得我的简报和其他（信息），但我不需要去乌克兰或基辅看。而我的观点一直是，我不会为任何事情提供一张空白支票。”

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