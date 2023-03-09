不顾全球反侵略，中俄"恋情"仍在继续？

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美国各大情报机构领导人3月8日周三在美国联邦参议院听证会上表示，尽管国际社会谴责入侵乌克兰，但中国将深化与俄罗斯的合作，试图挑战美国。

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路透社华盛顿报道： "他们在参议院情报委员会举行关于世界范围内对美国安全的威胁的年度听证会发布的威胁评估报告说："尽管全球对俄罗斯入侵乌克兰的反应强烈，但中国将保持与俄罗斯的外交、国防、经济和技术合作，继续试图挑战美国。

该报告主要关注来自中国和俄罗斯的威胁，评估说，中国将继续在“南中国海”恐吓其对手，并将在2022年行动的基础上再接再厉，这可能包括更多的台湾海峡过境，或导弹飞越台湾。

乔-拜登总统的主要情报顾问、国家情报局局长艾弗里-海因斯说：为了实现中国领导人习近平使中国成为一个大国的愿景，中国共产党（CCP）"越来越相信它只能以损害美国的力量和影响力为代价"。

在提问中，民主党独立参议员安格斯-金(Angus King)询问海因斯对北京与莫斯科关系的看法时问道："这是一个临时的便利婚姻，还是一个长期的恋情？"。

海因斯回答说，她对将北京与莫斯科的关系定性为爱情关系感到犹豫。她说，"我们会看到他们在这种伙伴关系中的发展有一些限制。并说："我们不认为他们会像我们与北约盟友那样成为盟友，但尽管如此，我们确实看到各个领域的（合作）不断增加。

她还说，美国情报部门评估认为，尽管习近平最近对美国提出了尖锐的批评，但北京认为它能从稳定的关系中获益。

习近平在周一的一次演讲中把中国的经济困难归咎于西方，他指责美国领导了一场遏制中国的国际努力。

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