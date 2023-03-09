乌克兰全境遭俄军大规模轰炸 已知6人死亡

乌克兰全境3月9日凌晨遭俄罗斯新一轮大规模轰炸，至少6人死亡，数百万民众被断水断电，陷入寒冷和黑暗。乌克兰总统泽连斯基谴责莫斯科这个“卑鄙战术”。俄国防部则宣称他们大规模轰炸乌克兰是报复基辅的“破坏者”入侵俄罗斯领土。

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3月9日凌晨，俄军的导弹和无人机袭击了乌克兰首都基辅和东部的哈尔科夫，南部的敖德萨，及东部，南部和西部共10个地区。这是几周以来，俄罗斯对乌克兰最大的一次打击，已知有六人死亡。

在东部，争夺巴赫穆特控制权的战斗仍在激烈进行。

在俄罗斯轰炸首都基辅等全国10个地区，并将能源基础设施作为打击目标后，乌克兰总统泽伦斯基谴责了俄罗斯"卑鄙的战术"。他补充说，乌克兰防空部队击落了莫斯科发射的81枚导弹中的34枚。

法新社记者在首都基辅西部的胜利大道（Prospekt Peremogi）看到，停在一栋高大公寓楼附近的三辆汽车被烧焦，还有几辆汽车被损坏。

基辅市长维塔利·克利奇科（Vitali Klitschko）报告说，在该市南部和西部发生了几次爆炸，至少有两人受伤。

据西部利沃夫州的州长说，当地一个居民区遭到"导弹"袭击，至少有5人死亡。

中东部第聂伯罗（Dnipro）州的州长说，一名34岁男子被这次空袭杀害，另有一名28岁的妇女和一名19岁的男子受伤。

乌克兰东部大城市哈尔科夫的市长捷列霍夫（Igor Terekhov）宣布，整个城市的水电和暖气中断。

自10月以来，在经历了几次军事挫折后，俄罗斯定期用导弹和无人机轰炸乌克兰的关键能源设施，使数百万人陷入黑暗和寒冷之中。

几个星期以来，这些袭击已经不那么频繁。但在周四黎明时分，乌克兰当局报告说在东部、南部和西部的10个地区以及基辅发生了爆炸。

乌克兰电力供应商，国家核能发电公司（Energoatom）表示，被俄军占领的乌克兰南部扎波罗热核电站，在俄罗斯打击下，周四被切断了与乌克兰电网的联系。

据消息人士称，俄罗斯的"火箭弹"破坏了连接该厂与乌克兰电网的最后一条剩余线路，应急柴油发电机被打开以确保最低限度的电力。

但运营商警告说，如果该厂的外部电力供应没有恢复，将有发生核事故的风险。

乌克兰军方表示，它成功击落了81枚导弹中的"34枚"，以及8架伊朗沙赫德“爆炸无人机”中的4架。

据法新社今天发自莫斯科的报道，俄罗斯国防部周四在一份声明中宣布，它在乌克兰进行了"大规模"轰炸，使用了高超音速Kinjal（俄语 "匕首"）导弹，以"报复"最近基辅的“破坏者”对其领土的入侵。

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