华日:美国欧盟启动矿产贸易谈判 减少对中国依赖

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美国和欧盟正在推进以关键矿产为重点的贸易协定的起草工作，美国总统拜登和欧盟委员会主席乌苏拉-冯德莱恩预计在周五（3月10日）讨论该计划，以减少对中国的依赖。

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华尔街日报说，据美国和欧盟官员称，作为周五白宫会议的一部分，美国和欧盟的目标是宣布他们开始就这样一项协议的条款进行谈判，尽管美国官员说只有在与国会协商后才会宣布。

这些关于双边协定的会谈，是朝着建立一个官员们所说的“清洁能源转型所需材料的买方俱乐部”迈出的第一步。该贸易协定和更广泛的买家俱乐部旨在解决美国补贴电动汽车引发的争端，并将清洁能源供应链从中国转移出去。

美国去年通过的《减少通货膨胀法》修改了美国对电动汽车的税收减免安排。它要求享受减免的电动车的电池需主要包含来自美国或与美国有自贸协定国家的矿物。这激怒了那些与美国没有自由贸易协定的美国亲密盟友，包括欧盟和日本。

据知情人称，美国与欧盟正就严格关注生产锂和镍等关键矿产的环境和劳工标准制定协议。这将是一项行政协议，无需美国的国会批准。

上述人士称，虽然这样的协议并非降低关税的传统自由贸易协定，但拜登政府认为这样的协议将能满足欧盟对美国补贴矿产采购的限制要求。

据华日透露，根据拜登政府的设计，美国与欧盟、日本和英国的协议将是在七国集团先进民主国家之间建立一个新的关键矿物买家俱乐部的第一步。

然后，七国集团将与非洲、亚洲或拉丁美洲的矿产资源丰富的国家接触，并寻求与它们达成协议。据知情人说，美国和欧洲官员已经开始了这种联系。

据熟悉这些计划的人士称，作为这些安排的一部分，七国集团将提出为开发其采购矿产的基础设施提供资金。

而中国目前是关键清洁能源技术所需矿物的主要供应商，这引起了西方官员的关注。

买方俱乐部的目标是确保西方世界能够可靠地获得关键矿物，同时防止七国集团经济体之间为这些矿物进行竞标。

而美国的《减少通货膨胀法》将最终禁止包含来自中国等令人担忧国家的矿物的车辆获得补贴。

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