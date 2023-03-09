尹锡悦16-17日访日将与岸田文雄会谈

韩国/日本

韩国总统尹锡悦定于3月16-17日访问日本，与日本首相岸田文雄举行会谈。日本政府透露，正在协调邀请韩国总统尹锡悦出席5月在广岛举行的G7峰会扩大会议。

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韩联社引述韩国总统室9日发布新闻稿称，总统尹锡悦将应邀于16日至17日对日本进行访问，与日本首相岸田文雄举行会谈。

这将是韩国总统时隔4年访日，是尹锡悦自去年5月上任以后首次访日。之前，尹锡悦和岸田文雄曾在去年11月的金边东盟峰会期间会过面。

由于韩国政府为解决韩日两国最大历史难题，在3月6日公布了赔偿日占时期被日本强征韩籍劳工受害者的赔偿计划后，日本政府宣布将继承历届政府的谈话精神和历史认识，预计两国领导人将讨论日本解除对韩出口限制措施、恢复《韩日军事情报保护协定》（GSOMIA），以及从多方面促进两国交流等议题。

韩国总统室表示，相信尹锡悦此访将推动韩日领导人时隔12年重启交流，成为韩日关系改善和发展的重要里程碑。

另据共同社报道，日韩就两国政府间最大悬案原被征劳工诉讼问题解决方案达成一致，因此拟重启两国首脑每年一次互访的“穿梭外交”。

日本内阁官房长官松野博一表示，“韩国是（日本）在国际社会就各种课题开展合作的重要邻国”。他并说，“基于邦交正常化以来的友好关系，期待日韩关系得到进一步发展”。

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