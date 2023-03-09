德国防长对北溪管道被炸新调查结果反应谨慎

德国/北溪管道

这张由丹麦国防司令部于2022年9月30日发布的、拍摄于2022年9月29日的照片显示了波罗的海北溪天然气管道四个泄漏点之一。

据德国电视一台报道，德国调查人员在调查北溪管道被炸事件上显然取得了突破性进展。目前还没有证据表明是谁煽动了破坏行为，但发现了线索。这些线索引向乌克兰。

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德国电视一台表示，这可能是德国联邦总检察长在政治上最具爆炸性的调查结果。现在可以重现对北溪管道爆炸袭击的准备过程和时间。虽然痕迹引向乌克兰，但调查人员还没有发现任何证据表明是谁下令进行破坏。2022年9月26日晚，北溪1号和2号管道四条管道中的三条在波罗的海海底被爆炸摧毁。

据德国广播电台报道，德国国防部长皮斯托瑞斯对新的调查报道反应谨慎。皮斯托瑞斯向德国广播电台表示，他非常感兴趣地关注了报道。现在必须等待证实。只有得到证实后，才能谈论可能的后果。皮斯托瑞斯指出，目前不能排除这可能是为了抹黑亲乌克兰团体而进行的欺骗。皮斯托瑞斯强调，邻国必须与北约一道，尽一切可能保护水下的关键基础设施。

爆炸发生近六个月后，德国媒体周二公布了新调查结果。据说，有一个六人小组在管道上安放了炸药。对他们的国籍一无所知，据说他们使用的是假护照。与此同时，《纽约时报》援引美国官员的话说，美国特工部门认为，袭击事件的幕后黑手是一个亲乌克兰的组织。

基辅政府拒绝了这些报道。乌克兰总统泽伦斯基的顾问波多利亚克在推特上写道，波罗的海事件与乌克兰无关，也没有任何亲乌破坏组织的信息。

俄罗斯也对媒体报道提出质疑。克里姆林宫发言人佩斯科夫再次呼吁进行国际调查。

2 月中旬，美国记者西摩·赫什 (Seymour Hersh) 将袭击归咎于美国。他的研究受到批评，也是因为他没有提供有关其来源的更多信息。白宫否认了这些指控。俄罗斯随后首次呼吁进行独立调查，并要求美国证明自己的清白。俄罗斯驻华盛顿大使馆将这次破坏定为“国际恐怖主义行为”。

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