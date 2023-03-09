捷克国家网络办将TikTok列为安全威胁

捷克/中国/TikTok

捷克国家网络安全监管机构发布官方警告，将中国应用程序TokTok标记为安全威胁，因为担心TokTok的母公司属于中华人民共和国法律管辖，而中国的法律明确要求所有企业和个人与中国国家情报部门合作。

广告 继续浏览后续

捷克共和国国家网络监督机构3月8日周三对TikTok的使用发出警告，加入其他西方国家当局的行列，将这个中国拥有的视频分享应用视为安全威胁。

法新社3月8日布拉格的报道说，TikTok（抖音）在许多国家受到越来越多的审查，这些国家担心该应用程序可能允许中国当局访问用户的敏感数据。

捷克国家网络安全和信息安全局(NUKIB)警告说，如果TikTok安装在"访问关键信息和通信基础设施的设备上"，就可能构成安全威胁。

该机构担心使用TikTok会带来潜在安全威胁的主要原因，是该应用程序收集的用户数据量以及处理这些数据的方式。

捷克国家网络安全和信息安全局补充说，它担心TikTok的母公司字节跳动（ByteDance）"属于中华人民共和国的法律管辖"。

之前，美国国会议员提出了一项禁止该应用程序的法案，美国官员已经被禁止在其设备上安装这款应用程序。

欧盟、加拿大和丹麦的官员已被禁止在其手机上安装TikTok。作为欧盟的一部分，捷克政府还没有出台禁令。

但据“euractiv.com”网站今天3月9日说，捷克国家网络和信息安全办公室表示，该警告对于捷克网络安全法所涵盖的人来说是强制性的，这意味着涉及那些从事关键通信系统工作的人和访问信息系统的人。

捷克国家情报机构BIS在去年发表的一份报告中认为中国是捷克网络空间的一个主要威胁。该报告说，"渗透到重要的国家基础设施网络的中国技术可以被视为一个主要的安全威胁”。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅