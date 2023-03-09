美国拟创美日韩新框架 强化核威慑

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美国政府正在探讨创建美日韩三国新框架，加强对朝鲜的核威慑力，意图制衡平壤核武与导弹开发的努力。

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共同社3月9日华盛顿电，美国政府就创建日美韩三国新框架以加强对朝鲜的核威慑力，询问了日韩两国政府的意向，日本打算同意，韩国可能也态度积极。日美关系消息人士3月8日透露了此事。三国情报共享能否得到推进成为焦点。

3月6日，韩国宣布了解决日占时期韩国被强征劳工诉讼问题的赔偿方案，为韩日关系正常化排除了一大障碍。共同社指出，此事的解决，事实上是日韩达成了共识。而鉴于日韩实现妥协，日美韩在安全保障方面深化合作的氛围高涨。

这个美日韩新框架预计由不同级别的三国官员构建，今后将敲定具体议题等详情。目前，日美、美韩之间定期举行有关利用美国核武器和常规战力进行防卫的“延伸威慑”磋商。预计可能将其扩大为三国框架。

美国国防部助理部长拉特纳2日在演讲中，就延伸威慑表示“为了加深对作战及计划的理解，正在讨论新的磋商机制”。

美国拜登政府去年10月公布的核战略指针《核态势评估报告》（NPR）指出，把延伸威慑磋商扩大到日美韩、及包含澳大利亚的四国框架很重要。

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