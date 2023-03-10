情报机构评估：谁是美国最大的威胁？

和平

本周三，美国联邦参议院情报委员会召开年度听证会，聚焦美国国家安全所面临的威胁。点击以下内文视频，了解会议期间对中俄威胁的评估。

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03:19 美国参议院情报会议 © AP

美国情报界官员表示，“中国在全球经济，技术，政治和军事上越来越多地挑战美国，仍然是我们的重点关注对象”。“尽管言辞日渐激烈，但中国仍然希望避免与美国的紧张局势，因为保持中美稳定的关系，中方将是最大的受益者”。

"北京希望维护东亚的稳定，避免引发美国制裁和美国合作伙伴对华额外经济惩罚；展示与美国稳定的关系，对维护中国与其他国家关系也有益处”。

“我们评估认为，在习近平的第三个任期内，中国将试图向台湾施加统一的压力，削弱美国的影响力，试图加深华盛顿与其盟国和伙伴之间的隔阂，促进某些有利于中国专制制度的制度规范”。

有关俄罗斯，情报官员表示俄罗斯军方可能无法维持目前在乌克兰的战斗水平，今年可能不会占领更多的乌克兰领土。"我们预计俄罗斯军队今年没有恢复到足以取得重大领土收益的程度，但普京有可能计算出，时间对他有利"。"俄军的伤亡率很高。普京可能更能理解他的军队的极限，并且现在似乎专注于实现更温和的军事目标”。"延长战争，在战斗中间歇性停顿可能是他最终确保俄罗斯在乌克兰的战略利益的最佳途径，即使这么做需要数年时间"。

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