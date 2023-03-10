土耳其大选今天正式启动反对派立志要推翻现政

土耳其/选举/艾尔多安

土耳其议会和总统选举活动今天正式启动。在担任了十一年的政府首脑和九年的国家元首之后，现总统埃尔多安寻求连任，但今年面临着一个非常愤怒的反对派联盟。

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据本台报道称，距离土耳其议会和总统选举仅剩两个多月，3月10日星期五标志着竞选活动正式启动，反对派的目标是结束埃尔多安20年的执政。

埃尔多安担任政府首脑11年，担任国家元首9年后，今年必须面对反对派联盟，该联盟在竞选开始时就非常乐观：第一次民意调查显示，他们的候选人凯末尔-基利奇达罗格卢确实领先14个百分点。几天前，经过聚集在六方会谈中的各方漫长而艰难的谈判，才指定了这一候选人。

尽管如此，选举的结果并不是一个定局。但即将离任的总统必须面对2月6日地震发生后公众舆论的激烈批评。他还必须首先应对无节制的通货膨胀、货币崩溃和社会危机，这些都削弱了艾尔多安的权威。

更不用说5月14日，亲库尔德人的HDP可以支持反对派联盟。法院已经解封了对HDP的公共援助。这个亲库尔德人的政党是该国的第三支政治力量，被指控与遭安卡拉定性为 "恐怖分子 "的库尔德工人党有联系，因此，它将拿回今年应分配给它的略多于2700万欧元的资金。一些分析人士认为，该党在选举结果中可以发挥关键作用。但该党仍面临被关闭的威胁，并将在未来几天接受法院审理。

但埃尔多安仍有许多政治资产与工具，包括被控制的媒体和遭钳制的公民社会，继续吸引一部分人的某种光环，以及因乌克兰冲突而加强的个人国际地位与影响。

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