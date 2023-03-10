韩国

在美韩5年来最重要的联合军事演习之前，朝鲜3月9日发射的导弹加大韩国军队的探测难度

金正恩 Reuters/路透社

作者： 法广 3 分钟

朝鲜军队9日下午6点20分左右向西部海域发射了短程弹道导弹（SRBM）。韩联社报道，韩国军队9日实时探测到这种战术制导武器的飞行轨迹，然而探测到的时间过短，经深入分析后才将其定性为弹道导弹。原因并非导弹中途消失，而是因为飞行时间太短。韩军起初认定朝鲜只发射了1枚导弹，后经深入分析改变看法，不排除同时发射多枚的可能。这种制导武器与韩国陆军在军级部队部署的韩式战术地对地导弹（KTSSM）类似，炮兵火力的威力和射程更上一层楼，“有事时”由前线炮兵部队发射。