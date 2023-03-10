韩国
在美韩5年来最重要的联合军事演习之前，朝鲜3月9日发射的导弹加大韩国军队的探测难度
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朝鲜军队9日下午6点20分左右向西部海域发射了短程弹道导弹（SRBM）。韩联社报道，韩国军队9日实时探测到这种战术制导武器的飞行轨迹，然而探测到的时间过短，经深入分析后才将其定性为弹道导弹。原因并非导弹中途消失，而是因为飞行时间太短。韩军起初认定朝鲜只发射了1枚导弹，后经深入分析改变看法，不排除同时发射多枚的可能。这种制导武器与韩国陆军在军级部队部署的韩式战术地对地导弹（KTSSM）类似，炮兵火力的威力和射程更上一层楼，“有事时”由前线炮兵部队发射。
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朝鲜再次发射导弹的时间点正好赶在3月13日开始的美韩5年来最重要的联合军事演习之前。
二月底，朝鲜表示美韩加强军事演习是一种宣战，朝鲜以发射巡洋导弹来回应。
韩国统一部10日就朝鲜前一日在国务委员会委员长金正恩指导下发射短程弹道导弹（SRBM）一事表示，韩方敦促朝鲜立即停止加剧韩半岛紧张局势的军事行动。
统一部副发言人李孝贞（音）当天在例行记者会上表示，朝鲜不应以鲁莽的核导研发和军事挑衅来加剧韩半岛紧张局势，而应照顾民生和经济，同时为半岛可持续和平选择正确的道路。
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