韩美军演前夕朝鲜发射短程导弹，金正恩下令朝军加强演练应对 "真战争 "

朝鲜，美韩军演

朝鲜官媒周四（3月9日）报道说，朝鲜领导人金正恩已下令军队加强演练，以应对发生"真的战争"，当天早些时候，韩国军方表示，侦测到朝鲜向其西海岸附近海域发射一枚短程弹道导弹，分析认为此次发射或针对美韩13日即将启动的“自由之盾”联合军演。

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据朝鲜官方通讯社朝中社报道，金正恩是在朝鲜军队演习后作出的这一指示的，并称这些演习表明了朝鲜有能力"对抗一场“真正的战争"，报道说，金正恩要求军队要强化演练，努力"完美"实现两个战略目标，即"遏制战争 "和 "掌握战争的主动权"。

周四韩国军方表示，朝鲜在当天早些时候其西海岸发射了一枚短程弹道导弹。同时，首尔正在对朝鲜从同一地区同时发射多枚短程弹道导弹的可能性进行分析。

在此次发射之前，朝鲜指责美国 "故意 "挑起紧张局势，朝鲜领导人金正恩的颇具影响力的妹妹金与正周二警告说 ，如果美国拦截平壤的一次导弹试验，将被视为 "宣战"。

朝韩关系正处于几十年来的最低点。一年多以来朝鲜不断进行挑衅性的导弹试射，而韩国则决定采取强化与美国的安全合作，以应对平壤日益增长的威胁。韩国总统尹锡悦 4 月 26 日将对美国进行国事访问。同时，尹锡悦也将在下周访问东京。

本月的美韩联合军演是五年来两国最大规模的联合军事演习。在3月13日开始的名为 "自由之盾 "联合演习之前，两国本周举行了有一架具有核能力的美国B-52轰炸机参加的空中演习。美韩说演习为防卫演习，但朝鲜认为这是为入侵朝鲜做准备。

首尔梨花大学教授伊斯利（Leif-Eric Easley）说："这可能只是朝鲜一系列挑衅性试射的开始。“ 他表示，"平壤已准备好对美韩的重大防务演习以及尹锡悦总统即将与美日首脑的峰会作出积极回应。 "他说："平壤可能发射更远距离的导弹，发射间谍卫星，甚至可能进行核试验“。

朝鲜将其导弹试验和军事演习作为对美韩联合军演的合理反制措施。 上周，平壤呼吁联合国要求美韩结束其联合军演，并称其拥有的核武确保了地区的力量平衡。

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