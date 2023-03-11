日德18日将举行首次政府间磋商 岸田拟19日赴印访问

日本/太平洋/德国

日本首相岸田文雄3月10日在官邸举行的政府与执政党联络会议上介绍称，他将在下周参加一系列的外交活动，包括韩国总统尹锡悦16日访日，德国总理朔尔茨也将同6名部长访日，并于18日举行日德首次政府间磋商。此外，岸田文雄透露他还计划在19日晚起访问印度，预计将与印度总理莫迪举行会谈。

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岸田文雄周五在会上介绍说：“在外交方面，韩国政府近日公布了有关朝鲜半岛前劳工问题的措施。日本对此表示赞赏，将在首脑层面努力加强日韩、日美韩战略合作”。他指出，“下周16日，韩国尹总统将访问日本，并就今后加强两国关系坦诚交换意见。”

岸田文雄介绍说，18日，德国总理朔尔茨（Olaf Scholz）将率6位部长访问日本，举行日德两国的首次政府间磋商。期待七国集团（G7）广岛峰会，两国首脑和部长们预计将深入磋商四个多小时。

岸田文雄补充说，如果各种情况允许，他计划从19日晚开始访问印度，与莫迪（Narendra Modī）总理举行峰会。岸田称：“我打算与七国集团和二十国集团主席国会面，加强合作”。今年，日本和印度分别担任七国集团和二十国集团（G20）轮值主席国。

据共同社报导，日本外务大臣林芳正拟从19日起访问所罗门群岛、基里巴斯和库克群岛3个太平洋岛国，正就此展开协调。

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