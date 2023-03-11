美澳英将敲定核潜艇购案 法国叹“这不再是我们的事了”

法国/奥库斯/潜艇

美国、英国和澳大利亚领导人将于下周一在美国加利福尼亚举行会议，将就潜艇问题达成一项令法国望尘莫及的协议。美英澳3国军事合作计划明说剑指中国。英国首相苏纳克在前往美国之前，先抵达法国，大有安抚法国微妙意义。奥库斯潜艇事情终究是法国的一个伤口。

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据法新社今天报道称，拜登、苏纳克和阿尔巴尼斯将在美国最大的海军基地之一所在地圣地亚哥举行会议，参加他们所称的奥库斯"AUKUS "安全联盟的新一届三方峰会。经过18个月的审议，澳大利亚预计将公布该国购买8艘核动力潜艇的计划，澳大利亚总理称这是澳大利亚国防史上 "最大的飞跃"。

在过去的一年半里，华盛顿、堪培拉和伦敦之间就澳大利亚购买敏感的核推进技术进行了广泛的幕后谈判。然而，澳大利亚已经排除了获得核武器的可能性。这笔潜艇交易价值数百亿美元，但专家们说该案意义超出了创造的就业机会和承诺的投资。

核动力潜艇很难被发现，可以长时间远距离航行，并且可以携带技术复杂的巡航导弹。

北京对该项目表示强烈反对，认为构成威胁与危险，旨在把中国逼入绝境。

奥库斯AUKUS是由澳大利亚、英国和美国组成的三方军事联盟，旨在分享军事技术和其他方面的进展。但是，华盛顿战略与国际研究中心的查尔斯-埃德尔指出，"虽然每个国家对AUKUS的理由略有不同，但基本上可以归结为剑指中国，因为中国在过去十年中军事力量呈指数级增长，姿态更加扩张激进。

奥库斯联盟旨在重申三国在战略性的亚太地区的存在，而该地区面积广阔，从东非海岸延伸到西美洲海岸，世界贸易的关键部分通过该地区。中国在该地区的影响力正在增加。北京不排除使用武力来实现与台湾的统一，中国刚刚批准2023年国防预算增加7.2%，这是2019年以来的最高增幅。

法新社引据英国《泰晤士报》透露，澳大利亚应该购买英国制造的潜艇而不是美国的。

随着堪培拉取消购买12艘法国潜艇的合同，奥库斯AUKUS联盟曾导致了与法国的外交危机，法国斥责澳大利亚是叛徒。此后，这一事件有所平息，巴黎、华盛顿、伦敦和堪培拉之间也没有激烈的外交龌龊，法国总统马克龙还于12月初对美国进行的国事访问。

法国说，核潜艇"这不再是我们的事了。它已经结束了。"一位法国消息人士评论说，三个盟国都向巴黎 "通报 "核潜艇后续。

不过，法国除了失去一份价值数百亿欧元的重要军火合同外，还对亲密盟友在背后造成既成事实感到愤怒。据这位不愿透露姓名的法国消息人士说，虽然巴黎现在已经翻过了这一页，但法国仍然认为这是一个 "错误"，并将 "关注 "核不扩散问题。

但自从拜登总统与马克龙会面，国务卿布林肯周四与科隆纳会晤，巴黎和华盛顿之间的接触无论如何都是很多的。1月底，法国和澳大利亚的国防部长和外交部长也在巴黎与法国方面会面。

在前往美国之前，英国首相于周五前往法国参加了一次与马克龙的峰会，这次峰会标志着法英关系的 "一个新的开始 "和 "一个新的雄心"，包括在亚太地区。苏纳克告诉记者："该地区拥有世界一半的人口，世界40%的国内生产总值，而且这些产值还在大大增加。法国和我们都希望在该地区成为更积极的参与者，这是可以理解的。"

苏纳克透露法国和英国海军在亚太地区会强化军事合作。

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