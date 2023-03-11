英法领导人联合宣言重申台海和平稳定重要性

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英国首相苏纳克（Rishi Sunak）与法国总统马克龙（Emmanuel Macron）3月10日在巴黎举行了第36届英法峰会。这也是两国首脑时隔5年再次参加英法峰会。会后，两国领导人就一系列国际和双边问题发表了联合宣言。宣言强调，两国将继续坚定支持乌克兰并确保俄罗斯的侵略将失败。宣言还提及，“法国和英国重申台湾海峡和平与稳定的重要性，并呼吁和平解决海峡两岸问题。”

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唐宁街10号和爱丽舍宫周五发表的宣言指出，“法兰西共和国总统和大不列颠及北爱尔兰联合王国首相今天在巴黎会晤并主持了第36届法国-英国首脑会议。他们重申了我们法国和英国之间长期的友谊和伙伴关系，其基础是共同的记忆、共同的价值观、尊重和互利，以及对我们双边未来的共同愿景。”

宣言表示：“俄罗斯对乌克兰的非法侵略战争已经进行了一年多，法国和英国决心应对俄罗斯对欧洲安全的威胁，并向乌克兰提供坚定不移的军事、外交和经济支持，无论需要多长时间。他们将继续共同为全球的国际安全作出重要贡献，以加强基于法治的国际秩序。”

宣言补充说：“为此，他们重申对（英法）《兰开斯特宫条约》和1995年‘契克斯声明’的承诺，并承诺进一步深化他们的国防和安全伙伴关系，这是他们双边关系的支柱，也是欧洲和全球安全的核心。作为联合国安理会的两个常任理事国，以及七国集团、二十国集团和北约的成员，他们在促进国际安全和应对共同挑战方面紧密合作。”

宣言称：法国和英国同意在不影响欧盟-英国贸易与合作协定并在适用时充分尊重其规定的前提下，根据以下建议加强双边合作：就乌克兰问题，宣言表示：“在过去几年越来越多的破坏稳定活动的背景下，俄罗斯对乌克兰的非法、无端和无理的侵略战争对欧洲和国际安全构成严重威胁。法国和英国决心共同应对这一威胁，无论需要多长时间，确保俄罗斯的侵略将失败。”

宣言称：“法国和英国重申，俄罗斯不负责任的核言论是不可接受的。他们对俄罗斯决定暂停参加《新削减战略武器条约》表示遗憾，该条约是核军备控制和战略稳定的重要工具。他们敦促俄罗斯立即恢复对该条约的全面遵守。在此背景下，法国和英国回顾了他们对《五个核武器国家领导人关于防止核战争和避免军备竞赛的联合声明》的承诺，并呼吁俄罗斯在言论和行动上再次承诺遵守该联合声明中所载的原则和承诺。”

英法领导人并对“俄罗斯宣布将确保准备进行核试验表示关切，他们重申了俄罗斯已经签署和批准的《全面禁止核试验条约》的重要性，以及在该条约生效之前，俄罗斯遵守其暂停核试验规定的重要性。”

宣言表示：“法国和英国打算利用《兰开斯特宫条约》提供的所有可能性以及他们的伙伴关系，在双边层面以及通过国际捐助方协调中心与国际社会进一步协调对乌克兰的支持。法国和英国将共同支持乌克兰在战场上取得决定性的进展，并保护其人民和关键基础设施免受俄罗斯的侵略。他们将加强合作，特别是在提供装备，特别是弹药，以及乌克兰士兵的战斗训练方面，包括与欧盟（对乌）军事援助特派团框架内的训练活动相协调。”

英法“将共同继续支持乌克兰海军陆战队的训练，此外，英国和荷兰也正在英国进行相关训练。他们随时准备与乌克兰就提供安全承诺达成安排，这将有助于乌克兰长期自卫，并阻止未来的侵略行为。法国和英国仍然致力于外交，并支持泽连斯基总统的‘和平方案’的原则，以便在时机成熟时根据《联合国宪章》确定一个公正和持久的和平。”

宣言表示：“法国和英国承诺加强对俄罗斯对乌克兰战争后果的反应。法国和英国将特别增加对乌克兰人民的支持，并加强对各种恢复和重建举措的协调，以提高其对乌克兰及其人民的影响，特别是通过乌克兰、七国集团、欧盟、国际金融机构和其他主要合作伙伴之间商定的包容性多机构捐助者协调平台合作，同时在2022年12月13日举行的关于乌克兰复原力的巴黎国际会议的成果基础上，并期待6月份的伦敦乌克兰恢复力会议。他们将协调筹备工作，确保乌克兰恢复力会议和6月在巴黎举行的新全球金融公约国际峰会相互支持。”

英法领导人还“同意共同努力，确保在相关论坛上追究俄罗斯在乌克兰所犯罪行的责任，包括起诉战争罪及危害人类罪。在与全球伙伴的密切协调和合作下，他们将继续对规避其限制性经济措施的行为采取行动。他们将维持、全面执行和扩大他们已经实施的经济措施，以进一步打击俄罗斯发动非法侵略的能力。”

宣言指出，“法国和英国回顾了他们为减轻俄罗斯对乌克兰的战争对世界上受影响最严重的国家的后果所做的努力和承诺，特别是在能源和粮食安全方面。他们重申了去年11月与其他20国集团领导人的声明，即战争 "正在造成巨大的人类痛苦，并加剧全球经济现有的脆弱性 - 限制增长，增加通货膨胀，扰乱供应链，加剧能源和粮食不安全，并提高金融稳定风险。他们同意加强联合努力，打击俄罗斯的影响和虚假信息。他们支持获得可靠的信息以及独立和高质量的新闻报道，包括通过促进国际信息与民主伙伴关系（PID）。他们还承诺加强在这方面的合作。”

宣言称：“法国和英国对俄罗斯侵略乌克兰的战争及其继续非法控制扎波罗热核电站（ZNPP）对核安全和安保构成的风险深表关切。他们呼吁俄罗斯撤出扎波罗热核电站，并将全部控制权归还其合法的主权所有者——乌克兰当局。俄罗斯在扎波罗热核电站的军事存在正在危及当地居民、地区和国际社会。他们完全支持并赞扬国际原子能机构为加强乌克兰的核安全和安保所采取的行动，包括通过国际原子能机构专家的持续存在。他们支持国际原子能机构总干事在充分尊重乌克兰主权的情况下，在扎波罗热核电站周围建立保护区的努力。”

在探讨外交政策和全球性问题时，宣言表示，英法领导人“欢迎深化与印太地区的接触，以加强经济、安全和基于规则的伙伴关系，支持自由开放的印度-太平洋。他们重申支持东盟中心地位和《东盟印太平展望》，以及支持太平洋岛国论坛伙伴商定的《2050年蓝色太平洋大陆战略》。他们将加强对其海上军事部署的协调，包括在印度洋的部署，以最大限度地发挥集体战略影响，与欧洲伙伴合作，以使欧洲的存在尽可能持久和有效——包括尽可能广泛地利用其海上、陆地和空中资产以及更广泛的海上安全活动。”

宣言补充说：“他们（英法）将进一步发展关于该地区的对话，包括在经济安全和战略稳定方面，并将继续捍卫自由开放的印度-太平洋。法国和英国同意在影响小岛屿发展中国家的问题上扩大合作，如获得资金和经济复原力，包括在脆弱的太平洋岛屿面临严峻挑战的印度-太平洋。”

英法领导人在宣言中并谴责朝鲜“自去年以来前所未有的非法弹道导弹试验，包括最近的洲际弹道导弹试验，这些试验违反了联合国安理会的多项决议，对区域和平与稳定构成了威胁。他们承诺继续与本地区和联合国安理会的伙伴协调，加强压力，应对朝鲜（DPRK）的核扩散危机。他们还将继续敦促朝鲜接受对话提议，回到谈判桌上。”

宣言称：“他们（英法）将协调对中国挑战基于规则的国际秩序的关切，并将与合作伙伴一起管理日益增加的制度性竞争和竞赛。作为联合国安理会的常任理事国，中国必须坚持自己的责任。法国和英国郑重呼吁中国不要在俄罗斯在乌克兰的非法战争中向俄罗斯或俄罗斯代理人提供物质援助。”

宣言补充说：“法国和英国重申台湾海峡两岸和平与稳定的重要性，并呼吁和平解决两岸问题。他们将继续向中国提出对其侵犯和践踏人权行为的关切，包括在新疆和西藏，以及对香港的权利、自由和自治权持续受到侵蚀的关切。他们仍然愿意与中国在气候变化和全球卫生问题等全球挑战方面进行合作。”

宣言还提及，“法国和英国承诺推进他们在全球问题上的共同议程。他们将深化合作和协调，以实现他们的共同目标。他们的议程将基于一个共同的愿望，即确保国际金融体系适合21世纪的需要，保护最脆弱的群体，加强其发展中伙伴的主权，并实现其更广泛的融资目标，包括气候和自然。它的目标是促进负责任的投资以促进经济发展、保护人权、性别平等和法治方面的最高国际标准，以及在全球卫生、粮食安全和营养、可持续的优质基础设施、教育、气候、环境和生物多样性方面的共同高目标。”

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