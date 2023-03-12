新冠病毒疫情大流行确称3周年 谭德塞说寻找病毒起源是道德上的当务之急

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世界卫生组织总干事谭德塞说，寻找新冠病毒的起源是道德上的当务之急，必须探索所有假设。路透社称这是迄今为止能够表明联合国机构仍致力病毒溯源最明确的迹象。

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世卫组织总干事谭德塞Tedros Adhanom Ghebreyesus罕称对新冠病毒溯源是道德上的当务之急。

据《华尔街日报》稍早报道，一家美国机构评估称，此次大流行很可能是由中国实验室意外泄漏造成的，这给世卫组织带来了寻求答案的压力。在美国众议院本周投票决定将新冠病毒疫情解密后，北京方面即刻否认了可能很快公开的评估。

世界卫生组织总干事谭德塞昨天晚上指出，“了解新冠病毒的起源并探索所有假设仍然是科学的必要条件，以帮助我们防止未来的爆发，也是面对数百万死于新冠病毒的人道德的必做之事。”

这是谭德塞昨天周六晚些时候在推特上所说。他推文是为了纪念世卫组织首次使用“大流行”一词来定性新冠病毒 COVID-19 在全球爆发已有三年的纪念日。

包含活动人士、政界人士和学者在本周末的一封公开信中表示，对新冠病毒疫情大流行周年纪念的重点应该放在防止不平等的新冠病毒疫情疫苗接种重演上，并指控不平等导致至少 130 万人死亡。

2021年，世卫组织领导的一个小组在中国武汉及其周边地区待了数周，是在那里报告了首例人类传染新冠病毒病例，并在一份联合报告中表示，该病毒可能是通过另一种动物从蝙蝠传播给人类的，但还需要进一步研究。

中国表示不需要更多的调查访问。

路透社说，从那以后，世界卫生组织成立了一个关于危险病原体的科学咨询小组，但尚未就新冠病毒疫情大流行是如何开始的得出任何结论，这个科学咨询小组称缺少关键数据。

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