奥库斯：美英澳有望就核动力潜艇达成协议 剑指中国

奥库斯联盟

美国国防部长奥斯丁与他的英国和澳大利亚同僚会面，2022年12月7号

美国总统乔-拜登周一（3月13号）在加利福尼亚会见英国和澳大利亚领导人，预计他们将在那里宣布一项旨在抗衡中国在印太地区影响力的核动力潜艇协议。

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美英澳三国组成名为奥库斯安全联盟18个月之后，领导人正在加利福尼亚的一个海军基地举行会议，其主要目的是向澳大利亚提供这些具有威慑能力的潜艇。法新社指出，预期的协议将代表前所未有的合作，以应对中国在亚太地区日益增长的影响力。对印太地缘政治产生影响。

堪培拉已经排除了获得核武器的可能性，但获得核动力潜艇将改变其在与美国的联盟中的作用。有了奥库斯协定，澳大利亚将在 2030 年代逐步接收这些核动力潜艇。据澳大利亚总理称，这是他的国家在国防方面“历史上最大的飞跃”。

据《华盛顿邮报》报道，未来十年将向澳大利亚出售多达五艘弗吉尼亚级核动力潜艇。然后，堪培拉和伦敦预计将利用美国技术开发一种新的潜艇模型，称为SSN-AUKUS，在2040年代交付。

这个计划将需要数年时间才能实现，但象征意义在于标志着澳大利亚和美国在看着中国军事力量扩张时的雄心转变。华盛顿 CSIS 智囊团澳大利亚项目负责人查尔斯·埃德尔 (Charles Edel) 指出，威慑武器旨在对抗北京在印太地区的影响力。

奥库斯联盟项目自然让中国愤怒，北京认为这是 "危险的"，是为了把中国逼到墙角。中国外交部发言人毛宁呼吁美国、英国和澳大利亚放弃冷战思维和零和游戏"，"为促进地区和平与稳定做更多工作"。

上周，中国国家主席习近平也在一次罕见的直接批评中，指责美国将西方国家拖入 "对中国的遏制、围堵和压制政策"。

华盛顿则表示，北京通过威胁台湾让亚太国家感到担忧，同时强调朝鲜越来越多的导弹发射所带来的风险。

威慑能力

核动力潜艇的优势是，很难被发现，可以长时间远距离航行，并且可以携带复杂的巡航导弹。

据美国媒体报道，拜登将宣布一项长期的、多阶段的计划，使澳大利亚成为一项秘密核技术的全面合作伙伴，该技术以前只与英国这个历史上的盟友共享。

"奥库斯 "联盟曾在2021年引起了与法国的外交危机，堪培拉取消购买12艘法国潜艇的合同，法国曾大喊 "背叛"。

此后，这一事件有所平息，但巴黎、华盛顿、伦敦和堪培拉之间不乏激烈的外交序列，包括法国总统埃马纽埃尔-马克龙在12月初对美国的国事访问。

华盛顿 CSIS 智囊团澳大利亚项目负责人查尔斯·埃德尔 (Charles Edel) 指出：“奥库斯是一个三边伙伴关系，旨在加强其成员的防御能力。所有这一切的目的只是为了让这些盟友变得更强大，从而在对抗中国方面处于强势地位……每个成员国在这个联盟中都有自己的利益，但归根结底，都与中国有关。

宣布奥库斯联盟成立时，并未提及中国。但在过去 10 年中，北京军力的指数级增长及其日益咄咄逼人的使用显然是这一联盟的原因。

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