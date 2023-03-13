美国媒体：硅谷银行倒闭引发连锁效应

继美国硅谷银行（Silicon Valley Bank）倒闭后，纽约州金融监管机构周日关闭了美国最大的加密货币签名银行（Signature Bank），为美国史上第三大银行倒闭案。这间银行倒闭是美国一周内倒闭的第3间银行，同样主要向加密货币放贷的商业银行银门（Silvergate）已于8日终止运营并清算资产。而第一共和银行（First Republic Bank）加州的分行，近日出现了排队挤兑的人潮。

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尽管美国总统拜登发推文要求美国人保持信心，但美国媒体认为，硅谷银行倒闭，已引发连锁效应。

美联社报道说，硅谷银行10日倒闭的震波传遍全世界，影响所及从加州制酒商到大西洋彼岸伦敦的初创公司。在大西洋对岸，初创公司11日醒来发现硅谷银行的英国分行已停止付款，也不接受存款；英国央行的英格兰银行表示，即将展开硅谷银行英国分行的破产程序。

设在多伦多市的敏锐广告控股（AcuityAds Holding）表示，公司把现金5500万元存在硅谷银行，存在其他银行的只有480万元；公司表示，希望暂停交易，所剩现金将用来维持营运。

《旧金山纪事报》报道说，硅谷银行倒闭可能不只地方企业受害，旧金山一间与硅谷银行合作的薪资处理公司，下周发薪将由联邦储蓄保险公司(FDIC)负责，受影响的包括披萨店、墨西哥餐厅和单车店，因此形容此事并非单纯涉及科技业。

《纽约时报》报道称，美国财政部、美联储和联邦储蓄保险公司关闭签名（Signature）银行，是为了遏制硅谷银行倒闭引发的巨大影响。一位不愿具名的存户指出，银行存放款业务本来就是建立在信任的基础之上，现在硅谷银行第一张骨牌倒下，天知道还会有多少银行会出事。

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