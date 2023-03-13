美国媒体：硅谷银行倒闭引发连锁效应

发表时间：

Destroyed SVB (Silicon Valley Bank) logo and U.S. flag is seen in this illustration taken March 13, 2023.
Destroyed SVB (Silicon Valley Bank) logo and U.S. flag is seen in this illustration taken March 13, 2023. REUTERS - DADO RUVIC
作者： 旧金山特约记者 王山
4 分钟

继美国硅谷银行（Silicon Valley Bank）倒闭后，纽约州金融监管机构周日关闭了美国最大的加密货币签名银行（Signature Bank），为美国史上第三大银行倒闭案。这间银行倒闭是美国一周内倒闭的第3间银行，同样主要向加密货币放贷的商业银行银门（Silvergate）已于8日终止运营并清算资产。而第一共和银行（First Republic Bank）加州的分行，近日出现了排队挤兑的人潮。

广告

尽管美国总统拜登发推文要求美国人保持信心，但美国媒体认为，硅谷银行倒闭，已引发连锁效应。

美联社报道说，硅谷银行10日倒闭的震波传遍全世界，影响所及从加州制酒商到大西洋彼岸伦敦的初创公司在大西洋对岸，初创公司11日醒来发现硅谷银行的英国分行已停止付款，也不接受存款；英国央行的英格兰银行表示，即将展开硅谷银行英国分行的破产程序

设在多伦多市的敏锐广告控股（AcuityAds Holding表示，公司把现金5500万元存在硅谷银行，存在其他银行的只有480万元；公司表示，希望暂停交易，所剩现金将用来维持营运。

《旧金山纪事报》报道，硅谷银行倒闭可能不只地方企业受害旧金山一间与硅谷银行合作的薪资处理公司，下周发薪将由联邦储蓄保险公司(FDIC)负责受影响的包括披萨店、墨西哥餐厅和单车店，因此形容此事并非单纯涉及科技业。

 《纽约时报》报道称，美国财政部、美联储和联邦储蓄保险公司关闭签名（Signature银行，是为了遏制硅谷银行倒闭引发的巨大影响。一位不愿具名的存户指出，银行存放款业务本来就是建立在信任的基础之上，现在硅谷银行第一张骨牌倒下，天知道还会有多少银行会出事。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里

下载法广应用程序跟踪国际时事

继续阅读相同主题内容