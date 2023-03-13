英国政府出手 汇丰银行收购硅谷银行英国分行

英国/金融/硅谷银行

专注于科技创业银行的美国硅谷银行（Silicon Valley Bank，简称SVB）于3月10日倒闭之后，英国政府出手挽救其在英国的业务，由汇丰银行收购硅谷银行英国分行。

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汇丰银行13日证实，其英国子公司汇丰英国银行已同意以1英镑的象征性价格收购硅谷银行英国分行（SVB U.K.），其母公司的资产和负债被排除在交易之外。

汇丰银行集团首席执行官Noel Quinn表示，“硅谷银行英国分行的客户可以继续像往常一样安全地使用银行业务，因为他们知道他们的存款得到了汇丰银行实力、安全和保障的支持。”

Quinn说，此次收购“加强了我们的商业银行特许经营权，并增强了我们为创新和快速发展的公司提供服务的能力，包括在英国和国际上的技术和生命科学领域”。

英国财政部在一份声明中则表示，此次出售由英格兰银行（Bank of England）与英国财政部协商促成，将保护硅谷银行英国客户的存款。

英国财政大臣杰里米‧亨特（Jeremy Hunt）强调，收购交易“确保客户存款受到保护，可以正常办理银行业务，无需纳税人支持”。

他补充说：“英国的科技行业真正处于世界领先地位，对英国经济至关重要，支持着数十万个就业岗位。”

亨特周日表示，英国政府和英格兰银行正在努力“避免或尽量减少”硅谷银行的倒闭对其英国分行造成的潜在损害。

英格兰银行证实，没有其它英国银行“直接受到这些行动或美国硅谷银行母行决议的重大影响”，并补充说，更广泛的英国银行体系仍然“安全、稳健且资本充足”。

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