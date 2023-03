杨紫琼奥斯卡封后 评论称须有多元化和自由方可令香港影业重生

杨紫琼/奥斯卡2023

马来西亚出生女星丶香港出道的影星杨紫琼,以电影《奇异女侠玩救宇宙》(香港译名,中国大陆译作《瞬息全宇宙》)荣膺美国奥斯卡影后,她发言时感谢香港电影业的培养,但本地两份主要报章的社评均认为,令杨紫琼扬名的香港早已成为历史,香港电影业菩要重生,港府须有长远政策和一个多元化脑袋和百无禁忌的空间。

广告 继续浏览后续

香港政府因应2020年中实施的《港区国安法》而修订电影检查条例和守则,加入以国安为禁映条件後,自我审查忧虑四起,并不时传出电影或短片因未获分级证而不能上映,当中不少与2019年的反修例运动或其他社运有关或隐喻。

《奇异女侠玩救宇宙》(《Everything Everywhere All at Once》的香港译名,不同地方的中译有异,台湾为《妈的多重宇宙》,新加坡译作《天马行空》)成为奥斯卡大赢家,而女主角杨紫琼封后除再次激发网民嘲讽港府官员「抽水」祝贺来为香港电影业脸上贴金之外,更触发舆论谈香港电影业重生之道,不少人认为,一个更自由的空间更有利电影业发展。

《明报》今(14日)天的社评指出,上世纪80丶90年代,香港电影业在华人世界吃香,汇聚各方人才,杨紫琼见证了这段历史,然而香港电影业早已今非昔比,港府文体局长杨润雄恭贺她时指这「彰显香港演员和香港电影圈的实力」,但「彰显实力」之说,实予人感觉「更多是『过去式』」。

社评续指,踏入21世纪,香港电影业停滞不前,近年更经历「巨变」,若要重拾昔日亚洲梦工厂的光辉,必须提升综合实力。社评认为,港府要有长远且积极的流行文化产业政策,不应只停留在出钱支持电影拍摄。而亚洲电影亦有能力自成一家,「毋须仰人鼻息」,只要香港电影业奋发图强,依然有希望重拾辉煌。

资深传媒人李锦洪不认同《明报》社评的建议,他在网上节目中表示,香港电影业要的是自由空间,只要政府不干预便已很好,电影业之前的成功亦并非靠政策而来,可惜现在很多事已不可说,生怕「踩过界」。

《信报》社评同意香港电影业的黄金时代已过,但它并没有要求港府给予特别政策,该报在题为《奥斯卡现亚洲之光 香港电影该再努力》的社评中指出,官民均可为香港电影业再攀高峰而努力,电影作为一门创意产业,需要的是多元化的脑袋,港府须「秉着广阔胸襟提供百无禁忌的广阔空间」,并以总理李强昨日所说的问计於民的态度了解业界所需,提供帮助,若此,让杨紫琼站在肩上登顶的香港电影业这巨人,「何尝不可以在自己建立的基础上霍然站起 ?」

香港浸会大学电影与动态影像研究中心主任吴国坤副教授亦认为,自由空间更有利曾被誉为「东方荷里活」的香港电影业发展,他解释,香港上世纪八丶九十年代的辉煌是因为当时人才被香港的创意丶自由丶多元化及灵活变通的环境吸引而汇聚,只要营造上述环境,人才自然回来,这是最重要的,其次才是资金问题。

香港电影发展局主席王英伟接受香港电台访问时表示,香港是一个海纳百川的地方,各地人才只要认为香港可以让他们发展,都欢迎他们来港。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅