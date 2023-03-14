硅谷银行倒闭引发全球银行股加剧暴跌

硅谷银行/股市/金融

硅谷银行倒闭的冲击波周二进一步冲击全球银行股，周一，美国主要银行的股票市值损失了约 900 亿美元，如果累计过去三个交易日的损失就达近 1900 亿美元。亚洲银行股周二延续跌势。在货币市场，美国和欧元区银行系统的信用风险指标小幅上升。全球拥有硅谷银行账户的公司纷纷评估其财务状况受到的影响。

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据路透社今天报道称，随着硅谷银行倒闭引发恐慌蔓延，全球银行股暴跌加剧。

美国官方希望出手止跌，但行政干预引发市场不安。美国总统拜登和其他政策制定者的保证对安抚市场作用甚微，并促使人们重新思考利率前景。拜登安抚市场和储户的努力是在美国采取紧急措施通过向银行提供额外资金来支持银行的措施未能消除投资者对全球其他贷方可能蔓延的担忧之后发生的。

亚洲银行股周二延续跌势，日本企业受到的打击尤其严重，又因为对系统性风险的担忧引发了市场更广泛的暴跌。

据总部位于悉尼的投资银行 Barrenjoey 的首席股票策略师 Damien Boey 报告称：“银行挤兑已经开始，这使银行同业拆借市场变得紧张。”

据有分析师认为，不确定性继续困扰着金融业，投资者仍然非常担心小型全球银行的健康状况、监管收紧的前景，以及在其他银行倒闭时以牺牲股东利益为代价保护储户的偏好。

周一，美国主要银行的股票市值损失了约 900 亿美元，使它们在过去三个交易日的损失达到近 1900 亿美元。

美国地区性银行受到的打击最为严重。First Republic Bank 的股价 暴跌超过 60%，原因是新融资的消息未能让投资者放心，评级机构穆迪对该银行作降级审查。

欧洲 STOXX 银行业指数收盘下跌 5.7%。德国商业银行下跌 12.7%，瑞士信贷(CSGN.S)下跌 9.6% 至历史新低。

硅谷银行的客户周一获准提取所有存款，监管机构设立了一项新机制，为银行提供应急资金。美联储让银行在紧急情况下更容易向其借款。硅谷银行新任首席执行官 Tim Mayopoulos 在致客户的一封信中表示，该银行在美国境内照常营业，预计将在未来几天恢复跨境交易。

路透社说，周一，美国银行监管机构试图安抚紧张的客户。但监管机构还迅速采取行动关闭纽约的 Signature Bank SBNY.O，该银行最近几天面临挤兑压力。

受到美联储可能不得不放慢加息速度的押注的鼓舞，黄金价格成为一种受欢迎的避险资产，飙升至关键的 1,900 美元上方。

这些预期也打压了日本银行股(.IBNKS.T)，该股在亚洲早盘交易中下跌 6.7% 至去年 12 月以来的最低水平。日本央行周二表示，日本金融机构有足够的资本缓冲来吸收海外利率上升等外部风险造成的任何损失。它没有直接提到 SVB 倒闭。

全球拥有硅谷银行账户的公司纷纷评估其财务状况受到的影响。在德国，中央银行召集了危机小组来评估任何后果。

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