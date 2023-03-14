美韩联合军演翌日朝鲜再发导弹

朝鲜，美国，韩国

美国陆军装甲车在与朝鲜边境附近的延川训练场准备渡过汉滩河2023年3月13日

在韩美13日启动“自由之盾”联合军演的翌日，朝鲜再发导弹。韩国联合参谋本部星期二（3月14日）表示，朝鲜向半岛东部海域发射了两枚短程弹道导弹，军方正在分析导弹的类型射程等具体参数。

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韩国联合参谋部声明说，军方侦测到朝鲜在当天早间7:41至7:51，从黄海南道长渊郡一带向朝鲜半岛东部海域发射了两枚短程弹道导弹。

这是朝鲜首次在长渊一带发射弹道导弹。韩联参说，韩军已加强对朝监视和警戒，同时与美方保持密切合作，维持万全的应对态势，以应对朝鲜再次射弹。

美韩表示，在两国名为“自由之盾”联合军演开始前夕，朝鲜周日从一艘潜艇发射了两枚巡航导弹，平壤称此次发射旨在验证其“不同空间的核威慑力”，同时批评韩美军演。

应至少持续十天的“自由之盾”联合军演是美韩5年来最大规模的联合军演，两国表示演习是旨在对抗平壤日益增长的威胁的防御性演习，重点将关注因朝鲜侵略性增强而导致的 "安全环境变化"。演习引发朝鲜愤怒，平壤批评演习是对入侵朝鲜的预演，承诺将定期采取 "粉碎性 "行动予以回应。

朝鲜去年已宣称其核大国地位“不可逆转”，并违反安理会决议进行了创纪录数量的弹道试验。上周，金正恩命令军队加强军事演习，以应对一场“真正的战争”。

法新社报道援引专家指，平壤通过系统性地指责韩方军演是为其导弹试射辩护，首尔梨花大学教授Leif-Eric Easley说：这一反应“很大程度上是金正恩政权在面临国内经济困难、而韩国强化对美日合作时，不会显得软弱。他说可以预期平壤会进一步展示其武力。

华盛顿一再重申其对韩国盟友 "毫不动摇 "的承诺， "包括使用核在内的全部军事能力 "来保卫韩国。美韩上周进行了有一架具有核能力的美国B-52重型轰炸机参加的联合空中演习。分析认为，朝鲜很可能以这些演习为借口，进一步发射导弹，甚至进行核试验。

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