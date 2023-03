逾10万人联署无阻政协演员甄子丹当奥斯卡嘉宾 王丹质疑与中共有利益勾结 吁美国会关注

2023奥斯卡/抗议

顶着场外二百人的抗议声和逾十万人联署反对,香港武打演员甄子丹登上奥斯卡颁奖礼舞台,为最佳影片竞逐最佳原创作曲作介绍。但事件未因此落幕,因为参与场外示威的八九学运领袖王丹质疑事涉中国对美国的文化入侵,已致函美国国会新成立的针对中共委员会,要求关注荷里活(又译好莱坞)和奥斯卡学院与中共是否有利益勾结。

广告 继续浏览后续

事缘新任中国政治协商委员会港区委员甄子丹,早前接受时尚杂志《GQ Hype》访问时提及2019年的反修例运动(又称反送中运动)时表示,根据他的亲身经历,「那不是示威,OK,那是暴动」;他更不满西方传媒对中国报道偏颇,无视中国生活水平的改善,并点名指责英国广播公司(BBC)和美国有线新闻网络(CNN)。及至另一娱乐杂志报道他获邀出任奥斯卡颁奖礼嘉宾,抗议声渐起。

在反修例运动中一场示威附近出现而被控暴动罪丶经审讯後裁定罪名不成立的汤伟雄,月初在社交请愿平台「改变」上发起联署,要求奥斯卡撤回邀请甄子丹作颁奖嘉宾,指甄是中共支持者,曾发表支持《港区国安法》和上述亲共言论,谴责奥斯卡委员会的决定,若奥斯卡不撤回邀请,将有损奥斯卡的地位和形像,亦会重挫人权及道德价值。

本台一星期前已就联署事件电邮美国影艺学院提问,欲了解奥斯卡为何邀请甄子丹和会否撤回邀请,至今未获回应。

上述联署到颁奖礼时有10.9万人签名支持,而在抗议联署出现後陆续上线的五个支持甄子丹当嘉宾的联署,各获得近1.4万至34人支持,合计有约2.1万人次,但不知当中有否重覆。但奥斯卡继续保持缄默。

因应奥斯卡拒绝撤回邀请,大批海外华人和民主组织在颁奖礼举办日(美国时间12日)早上在奥斯卡会场外抗议,八九学运领袖王丹和在解放军清场时被碾断腿的方政亦有到场,据王丹观察,现场有二百人参与集会,但他们只能在隔离网之外十几米的地方集会。他又引述洛杉矶的朋友指出,今年美国警方的外围戒备特别严格,在会场外「几条街都封住了」。

王丹在集会上批评甄子丹是「人渣」,指其言论是在香港人的伤口上洒盐,是对港人的污辱;他又遗憾奥斯卡主办方向中共叩头,指他们会付出代价,并呼吁网民抵制甄的电影。

他又透露,已去信美国国会新成立的「美国与中共战略竞争特设委员会」(House Select Committee on Strategic Competition between the United States and the Chinese Communist Party),促请关注中国对美国的文化入侵。他指出,若非新任奥斯卡主席杨燕子,就不会有支持中共的甄子丹获邀,他认为这是中国对美国进行的一种文化入侵,希望委员会高度关注事件和好莱坞与奥斯卡学院跟中共之间是否有利益勾结 。

发起反对联署丶现已移居台湾的港人汤伟雄在脸书表示,对大会未有撤回邀请感到失望,但联署并非全无收获,因为事件已引起多国媒体关注,报道甄子丹已化身中共喉舌,料他日後要「说好香港中国故事」将大打折扣。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅