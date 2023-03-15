中国再给洪都拉斯建一座水坝 “掏钱比赛”蔡英文输给习近平

洪都拉斯/中国/台湾

洪都拉斯总统周二宣布将与北京建立"官方"关系。该国外长上个月宣布与北京谈判建造第二座水电站大坝，第一座北京援助的大坝价值3亿美元，已经落成。蔡英文在这场“掏钱比赛”中可能要输给习近平...

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2022年初上任的希奥玛拉-卡斯特罗（Xiomara Castro）在上台前曾宣布，她打算"立即"承认北京当局。但在台湾副总统赖清德为卡斯特罗的就职典礼进行访问后，该国与台湾的关系继续下去。

中国外交发言人汪文斌周三在北京说"中国愿意在一个中国原则的基础上，与包括洪都拉斯在内的世界各国发展友好合作关系"。

北京资助洪都拉斯修建第二座水坝，是否与该国总统的外交转向有关，引发外界关注。

今年1月1日，洪都拉斯外长爱德华多-雷纳在巴西总统卢拉的就职仪式上与中国外交部副部长谢锋会面。

然后在2月2日，雷纳先生宣布与北京谈判建造水电站大坝，但他否认洪都拉斯希望在外交上承认北京。

据法新社说，北京已经为洪都拉斯的另一座大坝提供了3亿美元的资金，由当时的总统胡安-奥兰多-埃尔南德斯在2021年举行落成典礼。

周三上午，法新社记者看到洪都拉斯驻台北大使Harold Burgos来到台湾外交部。该大使和台湾外交部都没有对这次访问发表评论。

自1949年以来，拉丁美洲一直是北京和台北之间的主要外交战场，当时共产党在中国大陆掌权，国民党政府逃到了台湾。

与华盛顿保持一致，中美洲国家长期以来一直与台湾保持联系。今天，只有洪都拉斯、危地马拉和伯利兹与该岛保持联系。哥斯达黎加（2007年）、巴拿马（2017年）、萨尔瓦多和多米尼加共和国（2018年）以及尼加拉瓜（2021年）已经承认北京。

在世界范围内，有14个国家承认台湾，包括巴拉圭、海地、梵蒂冈、埃斯瓦蒂尼以及加勒比和太平洋地区的七个小岛屿国家。然而，台北在许多国家设有代表机构，作为 "非官方大使馆"。

自2016年蔡英文从一个传统上支持独立的政党当选为台湾总统以来，北京和台北的关系已经恶化。此后，北京从八个国家提取了对台北的外交承认。

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