乌战以来美俄首次直接交锋 美国坠海无人机俄罗斯想打捞

黑海/美国无人机

一架美国空军MQ-9"死神"无人机在爱沙尼亚阿马里空军基地的机库中。2020年7月1日档案照片

俄罗斯入侵乌克兰一年多以来，美俄首次直接交锋：美国军方表示，一架俄罗斯战斗机周二切断了美军一架无人机的螺旋桨，使其坠入黑海。俄罗斯否认美方的说法。美俄都希望捞到这架无人机。

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美国周二指责俄罗斯空军撞毁了其一架无人侦察机，据华盛顿方面称，一架俄罗斯苏霍伊-27飞机撞击了遥控的"死神"无人侦查机（Reaper MQ-9） ，导致其落入黑海。莫斯科否认了美方的说法。

俄军方称，"俄罗斯战斗机没有使用他们的武器"，也没有与那个无人机接触，该无人机在飞行时"关闭了应答器"，并侵犯了俄罗斯"为开展特别军事行动而设立的临时空域使用区"。

俄罗斯和美国都表示希望打捞这架无人机，莫斯科认为部署这架飞机是华盛顿直接参与乌克兰冲突的证据。

俄罗斯安全委员会秘书尼古拉-帕特鲁舍夫告诉俄罗斯电视台："我不知道我们是否能找到它，但我们必须尝试。而且我们一定会处理它，我当然希望能成功"。他并说，这一事件证明美国 "直接参与（......）了战争"。

美国白宫发言人约翰-柯比早些时候告诉CNN，美国已经"采取了措施"来打捞这架被俄军战机击落的美国无人机。

俄罗斯将这一事件及其造成的紧张局势归咎于美国，呼吁华盛顿停止"敌对的"无人机飞行。

相反，乌克兰当局指责俄罗斯军队故意击落"死神"无人机是莫斯科准备升级的信号。

乌克兰安全委员会秘书达尼洛夫（Oleksiy Danilov）在推特上说，这是"（弗拉基米尔）普京发出的信号，他准备扩大冲突区，让其他各方参与进来"。

法新社说，在欧洲天空中，北约和俄罗斯飞机之间的拦截很常见，但通常都是无疾而终，与周二发生的情况不同。

据路透社说，美国定期在黑海地区进行侦查飞行，并以数百亿美元的军事援助支持乌克兰，尽管它没有直接参与这场战争。

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