传习近平即将访俄，立陶宛总统呼吁站到历史的正确一边

立陶宛中俄乌克兰

立陶宛总统3月14日表示，由于“中国采取亲俄立场”，并“在乌克兰战争中发挥了重要作用”，因此，他不相信习近平对俄乌之间的中立调解。

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立陶宛总统瑙塞达（Gitanas Nauseda）3月14日在欧洲议会发表演讲后向欧洲新闻网（Euronews）表示：在基辅和莫斯科之间，到目前为止，“我评估并认为，中国的作用是破坏性的，而不是建设性的"。

他还说，“我看到，中国的目标是继续这场战争"。"在这样一种情况下，中国在暗中或公开地支持俄罗斯，很难相信中国能在两国之间进行调解”。

立陶宛总统发表这番言论的背景是，越来越多传言显示，中国国家主席习近平不久后将访问莫斯科，与俄罗斯总统普京讨论和平前景。

立陶宛总统说，“中国需要思考它在这场战争中想要达到什么目的”。他呼吁习近平“站在历史的正确一边”。

关于国际社会对莫斯科的侵略进行制裁，立陶宛总统认为，制裁确实伤害了俄罗斯的经济，但他期待着更多制裁。

这位领导人还呼吁欧盟各国政府超越其国家利益，批准在核领域采取新的报复性措施。他强调说，"我们曾建议将俄罗斯原子能公司作为一家公司列入欧洲的制裁名单"。但由于某些利益，不同国家的个别做法，我们无法在这方面做出决定"。

立陶宛总统赞成向乌克兰提供任何形式的武器，包括战斗机。他呼吁迅速采取行动，“因为这场冲突是致命的，而且代价很高”。他警告说，"我们正在进入这场战争的关键阶段，保持决心非常重要"。

瑙塞达总统还指出，"俄罗斯是坚定的，它能够集中所有的资源，因为它不是一个民主国家，它可以忽略其他领域的社会需求。他呼吁欧盟27国加强努力，促进成员国的国防工业。

他也毫不掩饰地表示，他对不久的将来启动谈判的可能性感到悲观，因为在俄罗斯和乌克兰都听不到和平的声音。

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