巴赫姆特已被打烂 乌军为何绝地死战

巴赫穆特

乌克兰军队继续在乌东城市巴赫穆特与俄军和瓦格纳民兵激战，决定不惜一切代价守住这座被打烂的城市，当地的局势变得越来越复杂。

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乌克兰总统泽连斯基与乌克兰军队主要领导人举行会议后，于周二晚间表示，"所有总参谋部成员"都表达了"继续坚守和保卫巴赫穆特城的共同立场"。

泽连斯基在他的夜间视频讲话中说："重点是......巴赫穆特。"整个指挥部的立场很明确：加强这一地区的力量，尽可能地摧毁占领者。"

乌克兰国防部副部长汉娜-马尔亚尔说，俄罗斯在东部顿涅茨克地区的整条战线上都在"进攻"，克雷明纳和巴赫穆特以北的其他城镇周围的战斗也在激烈进行。

她告诉乌克兰电视台：巴赫穆特的防御很重要，因为'大量敌方装备被摧毁[...]。"大量士兵被杀，从今天起，敌人的推进能力被削弱。

乌克兰武装部队总司令周二表示，巴赫穆特的防御是维护乌克兰东部 "前线稳定"的"关键"，因为这个标志性城市上空的激烈战斗仍在继续。

瓦列里-扎鲁兹尼在电报群Telegram上说："这个方向的防御行动对威慑敌人具有最重要的战略意义"。而失去巴赫穆特可能会让俄罗斯人攻击和夺取附近的其他主要城市。

俄罗斯准军事组织"瓦格纳"的负责人叶夫根尼-普里戈津（Yevgeny Prigozhin）说，乌克兰正在"准备"对该市"周围"进行反攻。他估计在该地区动员的乌克兰士兵人数为 "约70,000人"，这一信息无法得到独立来源的核实。

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